PSOE insta a Juanma Moreno a no engañar a la provincia de Jaén con "soflamas sobre la sequía"

JAÉN, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha advertido al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que

"está muy feo eso de mentir" y le ha reprochado que intente engañar a la provincia de Jaén con "sus soflamas sobre la sequía", puesto que la Junta de Andalucía "lleva más tres años sin licitar ni siquiera las obras de los sistemas de abastecimiento del Víboras y Quiebrajano", que fueron declaradas de interés general de la comunidad autónoma en 2020.

"Juanma Moreno no ha hecho nada frente a la sequía y todavía no ha iniciado las obras en estos dos sistemas de abastecimiento, que son de su competencia, pero se permite la frivolidad de venir a Jaén a decir que le preocupa mucho la situación y a echarle la culpa de todo al Gobierno de Pedro Sánchez, que es lo único que sabe hacer", ha dicho Uceda en un comunicado.

La dirigente socialista ha dicho que "otra de las grandes mentiras" de Juanma Moreno fue asegurar que iba a ejecutar las canalizaciones de la presa de Siles. La realidad es que cuatro años después, "si te he visto no me acuerdo".

"El único avance que ha habido en la Presa de Siles es el procedimiento para las concesiones de riego que puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez y que va a permitir a los regantes aprovechar el agua, esperemos que el próximo verano. Por parte de la Junta, cero patatero", ha señalado Uceda.

Así las cosas, la responsable socialista ha exigido a Juanma Moreno que "no falte más el respeto a la provincia de Jaén" con sus mentiras, al tiempo que ha lamentado que el PP se haya convertido "en un bulo andante".

"Dicen que tienen 48 gobiernos en la provincia de Jaén, igual que dicen que votaron a favor de la subida de las pensiones o que se está creando menos empleo que con otros gobiernos. Han perdido toda credibilidad", ha concluido Uceda.