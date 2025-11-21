PSOE insta a la Junta a aclarar si deja sin garantía de plazo a pacientes que rechazan la privada en Andújar (Jaén)

JAÉN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE va a registrar una iniciativa parlamentaria para que la Junta de Andalucía aclare "si está dejando sin plazo de garantías" a pacientes del Hospital de Andújar que "se niegan a ser derivados a la sanidad privada".

Según recoge el PSOE en un comunicado, el Hospital de Andújar habría derivado a 67 pacientes de la lista de espera quirúrgica de Traumatología a un hospital privado de la capital. De esos 67 pacientes, 49 se han negado a operarse en un centro privado alejado de su ciudad. De los 18 que en principio accedieron, varios se han echado ya para atrás tras ser informados en una consulta previa.

El parlamentario Jacinto Viedma ha señalado que los más de 50 pacientes que han querido operarse en la pública "habrían sido excluidos del plazo de garantía que les asiste", por lo que la Junta "ya no tendría obligación de intervenirles dentro de los 180 días establecidos".

"Pierden esa garantía por no querer operarse en un centro privado. Ahora la Junta puede superar ese plazo sin problema e intervenirles con retraso", ha dicho Viedma, al tiempo que ha señalado que "esto es una auténtica barbaridad y una demostración palpable de que el PP de Moreno Bonilla ha venido a destruir la sanidad pública y a engordar el negocio privado con el dinero de todos y todas", con prácticas que "bordean el chantaje".

"Si no te operas en la privada, pierdes el derecho a ser intervenido en un plazo máximo de seis meses. El PP está hundiendo la sanidad pública y expulsando a los pacientes hacia las clínicas privadas. Es verdaderamente impresentable", ha afirmado el parlamentario socialista.

Ha añadido que el hospital privado al que la Junta está derivando "no dispone de un área de reanimación totalmente equipada" y por tanto "no estarían preparados para un postoperatorio inmediato". El parlamentario ha afirmado que si la Junta de Andalucía no es capaz de desmentir estos hechos "debería proceder al cese fulminante de la directora-gerente del Hospital de Andújar", cuya gestión se ha basado únicamente "en ser el brazo ejecutor del desmantelamiento de este centro hospitalario".