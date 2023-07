PSOE de Jaén advierte de que la oficina de la Edusi "está sin dirección" y "deja en suspenso" proyectos por 18 millones

JAÉN, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha advertido de que la oficina que gestiona la estrategia europea de Desarrollo Urbano sostenible Integrado (DUSI) "está sin dirección", lo que "deja en suspenso la ejecución de obras y proyectos por 18 millones de euros".

Así lo ha indicado este jueves en una nota la secretaria de Política Municipal de la agrupación local y concejala en el Ayuntamiento, África Colomo, quien ha explicado que "el 30 de junio cumplió el contrato" del técnico que se encargaba de la esta oficina técnica que se encarga de la gestión, control y desarrollo de estas actuaciones.

Según ha explicado, a los pocos días de llegar a la Alcaldía Agustín González (PP) se le puso "en conocimiento de esta situación para que con tiempo suficiente cubriera una plaza imprescindible para el desarrollo de proyectos que tienen plazos y que en estos meses de verano tradicionalmente registran un fuerte impulso en su ejecución".

"Lo cierto es que afrontamos ya el ecuador del mes de julio y esta oficina sigue sin un director o directora. Atender otras prioridades antes que este puesto clave para no perder fondos DUSI demuestra que hay un rumbo errático en la gestión de no estar en las cosas de comer", ha subrayado la edil.

Colomo ha recordado que esta oficina tiene a su cargo a personal específico para la coordinación de obras como la rehabilitación e San Miguel o la Muralla Norte y la continuidad de otras como la caja de Música en la calle Elvín, el aparcamiento y arreglo de calles de plaza Santiago en San Juan o el vial ciclista y peatonal entre La Salobreja y el Ifeja.

Al respecto, ha considerado que "existe una situación de riesgo real de paralización absoluta de los proyectos que se financian con cargo a la estrategia Edusi porque no existe una figura tan importante al frente de la dirección del proyecto".

"Hemos reiterado por escrito hace una semana esta preocupación y no nos consta que se haya provisto este puesto que entendemos que es urgente la gestión y la conclusión de estas obras. No hay que perder ni un solo día si no queremos lamentarnos de la perdida de recursos", ha concluido Colomo.