El PSOE de Jaén afirma que el feminismo es la única alternativa "para lograr una sociedad plenamente democrática"

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en la manifestación en Jaén por el 8M. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado este domingo que el feminismo "es la única alternativa posible para lograr una sociedad plenamente democrática" y ha alertado de que PP y Vox representan "una seria amenaza" para este fin.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Latorre hizo estas declaraciones durante su participación en la manifestación del 8 de marzo que ha recorrido las calles de la capital.

Así, el líder socialista ha abogado por una sociedad "donde la igualdad sea un hecho, donde no haya discriminación, donde las mujeres cobren lo mismo por realizar el mismo trabajo que los hombres, donde puedan decidir libremente sobre su vida y donde terminemos de acabar con el terrorismo machista".

En este sentido, Latorre ha precisado que siempre que el PSOE ha gobernado "se ha aplicado políticas de igualdad que han sido referentes en el mundo" y ha advertido que actualmente "todas esas políticas de igualdad tienen una seria amenaza, representada por las derechas del PP y Vox".

"Con sus planteamientos, quieren que las mujeres vuelvan al blanco y negro. Y eso es algo que no vamos a permitir. Desde el PSOE vamos a seguir defendiendo la igualdad y el feminismo como una causa justa para la democracia", ha apostillado.