PSOE Jaén alerta del "retroceso" de los servicios públicos y reivindica la igualdad como "corazón de la autonomía"

JAÉN 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, afirma que "el corazón de la autonomía andaluza está en la igualdad que garantizan los servicios públicos", al tiempo que ha advertido de que "ese corazón está seriamente dañado y amenazado por los recortes y retrocesos que han traído el PP y del presidente de la Junta, Juanma Moreno".

"La historia de éxito que empezó a fraguarse el 28 de Febrero de 1980 ha sufrido un parón desde 2019, desde el momento en que la derecha llegó a la Junta para primar otros intereses que no son los generales de los andaluces y andaluzas", ha subrayado en una nota.

Asimismo, Latorre ha destacado que el desarrollo autonómico ha permitido construir "una Andalucía próspera, innovadora y solidaria, basada en la igualdad de oportunidades". "Esa igualdad ha sido posible gracias a contar con una sanidad pública de calidad, a la creación de un sistema educativo de primer nivel con universidades públicas ejemplares, y al despliegue de una amplia red de servicios sociales que atienden a quienes más lo necesitan, como la ayuda a domicilio o la cartera de servicios de la Ley de Dependencia", ha subrayado.

Sin embargo, "todos estos logros están ahora en peligro", porque la derecha "lleva siete años deteriorando todo este sistema público, poniendo en riesgo esa igualdad de oportunidades, pero también poniendo en riesgo la vida de la gente".

Así las cosas, Latorre ha abogado por un 28 de febrero en el que se celebre "el progreso y la modernización de los pueblos en estas cuatro décadas", pero en el que "también alertemos sobre la grave operación de desmantelamiento y retroceso de todo lo que hemos alcanzado en materia de derechos y servicios públicos".

"Defender Andalucía y su autonomía es defender un mayor compromiso con todo lo que nos ha hecho crecer en este tiempo, y a eso nos vamos a comprometer desde el PSOE: a que más Andalucía signifique más sanidad pública, más universidad pública y un mayor cumplimiento de la Ley de Dependencia", ha concluido.