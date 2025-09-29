El PSOE de Jaén condena el "genocidio" en Gaza y presentará mociones en los ayuntamientos de la provincia

Colocación de la bandera palestina en la sede provincial del PSOE de Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha condenado "la masacre y el genocidio" que está llevando a cabo en Gaza el Gobierno de Israel y ha anunciado que va a presentar una moción en todos los ayuntamientos de la provincia en solidaridad con Palestina y para exigir que se deje de atacar a la población civil.

Así lo ha indicado este lunes el secretario de Organización, Víctor Torres, antes de participar en la colocación de la bandera palestina en la fachada de la sede provincial del partido, en la céntrica calle Hurtado.

Un acto simbólico para denunciar los más de 65.000 fallecidos en Gaza, entre ellos 18.500 niños y niñas, a los que ha sumado otros 21.000 menores que arrastrarán una discapacidad "como consecuencia de estos ataques indiscriminados", según ha informado el PSOE jiennense.

Ante esta situación ha reiterado la condena de su formación, que harán llegar a los ayuntamientos. Al respecto, ha explicado que con esta moción, pretenden "obligar al PP de Jaén a pronunciarse", porque hasta ahora "ha estado callado".

"Sólo en una ocasión hemos escuchado al presidente del PP de Jaén en la tribuna del Parlamento negar rotundamente que esto sea un genocidio. Es algo intolerable e inadmisible", ha afirmado Víctor Torres, quien ha subrayado también la condena de los atentados de Hamas, entre ellos los del 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, ha asegurado que hay que "decir alto y claro" que lo que está haciendo Israel no es la vía para combatir a Hamas y ha lamentado que haya fuerzas políticas en España "que no sean capaces de pronunciar la palabra genocidio" para referirse a ello.

"No podemos andar con ambigüedades, no vale el cinismo de la Junta de Andalucía y del PP. Cuando se le presiona desde el Parlamento, el presidente es capaz de decir mínimamente la palabra genocidio. Pero luego las palabras no van con los hechos", ha reprochado Torres, quien ha añadido que se ha presentado una PNL en la Cámara para que la Junta no financie eventos patrocinados o de los que forme parte el equipo de Israel.

De otro lado, ha trasladado el apoyo del PSOE de Jaén al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "está liderando internacionalmente la respuesta que se debe tener, con la paz por encima de todo, con la solución de conflictos y las negociaciones entre sus medidas".

A esto ha sumado las iniciativas del real decreto publicado la semana pasada, con medidas como el embargo de armas a Israel, la prohibición de que buques o aviones paren en España si son para suministrar armamento y otras actuaciones para apoyar al pueblo palestino.