PSOE Jaén insta al PP a pedir a la Junta más compromiso antes que "echar a pelear" a dos provincias por el aeropuerto

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Turismo del PSOE de Jaén, Lola Marín, ha instado al PP a que se centre en pedir más inversiones y más compromiso a la Junta de Andalucía con el Aeropuerto Granada-Jaén en vez de "echar a pelear" a dos provincias.

"No es buen camino enfrentar territorios, ni inventar agravios. El camino es el de la colaboración, el entendimiento y la lealtad institucional", ha dicho Marín en un comunicado en el que también ha señalado que la inclusión de Jaén en la denominación del aeropuerto fue un logro del Plan Activa, que permitió a la provincia mejorar su posicionamiento como destino turístico.

Ha añadido que son casi 20 años en los que la Diputación de Jaén "ha trabajado con seriedad y rigor, desplegando un esfuerzo importante a pesar de que sus recursos son limitados, contribuyendo a campañas promocionales y al funcionamiento del punto de información".

Todo ello de manera, según Marín, se ha hecho de forma coordinada con la Diputación de Granada y la propia administración autonómica. Para la dirigente socialista "se trata es de sumar esfuerzos, ir de la mano y aprovechar las sinergias de dos provincias vecinas y hermanas como son Jaén y Granada, en beneficio de ambos territorios, de su desarrollo económico y de su capacidad para generar empleo en torno al turismo".

Marín también ha pedido a los dirigentes del PP de Jaén que se pronuncien al respecto, porque "sería importante saber si la derecha jiennense va a defender a su provincia o si se va a aliar con quienes pretenden hacernos daño alentando un enfrentamiento que no trae ningún bien a nadie".

"Si hacen falta más inversiones, si hace falta más compromiso y si hace falta más trabajo para conseguir más vuelos en el Aeropuerto Granada-Jaén, la responsabilidad es de la Junta de Andalucía", ha concluido Marín.