El PSOE de Jaén lamenta la "chapuza" en la vía Transversal de las Villas y pide a la Junta "corregir las deficiencias"

JAÉN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha lamentado que la Junta de Andalucía ha ejecutado "una chapuza" en las obras del Camino Forestal Transversal de Las Villas que transcurren por el término municipal de Villacarrillo, por lo que ha exigido que "adopte las medidas necesarias para corregir todas las deficiencias detectadas".

Los socialistas han denunciado los hechos mediante un escrito presentado en el Registro General de la Junta y dirigido al consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernánez-Pacheco, que ha visitado este lunes lo que han calificado como un "desaguisado".

"El camino está igual o peor que antes", ha afirmado en una nota la portavoz del PSOE en Villacarrillo, Rosa Espino, quien ha explicado que la intervención tenía un presupuesto de 2,8 millones de euros.

Sin embargo, según ha añadido, la vía forestal presenta "importantes deficiencias" que se suponía que iban a ser corregidas con unas obras que "no han sido ejecutadas tal y como se habían planificado", poniendo "en grave riesgo la integridad física" de quienes la usan.

Por este motivo, el PSOE no ha querido participar en el acto al que ha asistido el consejero. "No vamos a ser cómplices de un simple ejercicio de autobombo con una obra que se ha hecho mal y que no ha dado respuesta a lo que se establecía en el contrato", ha dicho Espino.

A su juicio, "lo único que se ha hecho decentemente es el muro y el micropilotaje" al pasar la Fuente de La Higuera, al principio de la travesía, "que ha sido justamente el punto elegido para la inauguración".

"Aparte de eso, no se ha hecho nada más, no ha habido ningún arreglo integral de la travesía, ni se han cumplido los compromisos del contrato. Da vergüenza ajena que el consejero haya venido a inaugurar este engaño", ha apostillado.

La portavoz socialista ha detallado que en el primer tramo de travesía, desde Mogón, y durante los siguientes diez kilómetros, "las deficiencias y los peligros son una constante". Ha aludido a "muchos tramos sin cunetas" y los que tienen cunetas "no las tienen revestidas, sino que están en tierra".

A ello ha unido la existencia de "tramos peligrosos con pendiente en los que no se ha colocado protección de ningún tipo"; puentes "sin limpiar con el correspondiente riesgo de obstrucción y desbordamiento" y las obras de fábrica antiguas "no están señalizadas con el correspondiente hito, sino con piedras que no aportan ninguna visibilidad".

Además, la capa de rodadura ejecutada "no sólo no ha mejorado el firme, sino que hoy el riesgo de deslizamiento de los vehículos es mucho mayor". A todo ello ha sumado que "falta señalización vertical en todo el tramo".

En la segunda parte de la travesía, desde el Aguascebas hasta la Cueva del Peinero, se presenta "otro importante problema de seguridad con la ausencia de bionda en tramos con riesgo de caída". Tampoco hay bionda en el margen izquierdo de la zona donde se encuentra el monolito de comienzo del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.