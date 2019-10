El PSOE de Jaén pide la dimisión o cese del delegado de Educación "por su nefasta gestión de los comedores y por mentir"

Publicado 15/10/2019 15:23:28 CET

JAÉN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha exigido "la dimisión o el cese fulminante" del delegado territorial de Educación de la Junta, Antonio Sutil, "por su nefasta gestión y su evidente responsabilidad" en la suspensión temporal de comedor en 37 colegios y "por mentir" sobre este conflicto.

Así lo ha señalado este martes en una nota la alcaldesa de Lopera y miembro de la Comisión de Ejecutiva Provincial, Isabel Uceda, en representación de los alcaldes y del propio partido, quien ha recordado que esta situación afecta a más de 1.500 familias de la provincia, "que "han quedado abandonadas y desamparadas" por el Gobierno andaluz.

"Es inaceptable que el delegado mintiera ayer públicamente para tratar de ocultar su incompetencia o su dejación de funciones en este problema", ha dicho no sin lamentar que la reunión del delegado con responsables de los centros afectados "sólo ha servido para constatar la responsabilidad de la Junta en este asunto".

Al respecto, Uceda ha criticado que "no ha ofrecido ninguna explicación convincente que justificara por qué avisó tan sólo un día antes de la interrupción del servicio de comedor y por qué ha sido incapaz de encontrar soluciones en seis meses".

"Una vez que le hemos escuchado, no nos queda otra que reclamar su dimisión y, si no accede, su cese fulminante. Los padres y madres de los colegios no se merecen un delegado ni una Junta de Andalucía que les deje desamparados y encima les mienta", ha manifestado.

Ha considerado que "los hechos están hoy bastante claros", ya que la Junta comunicó a la empresa en abril que el servicio iba a salir a licitación. Finalmente, la licitación no salió adelante, "pero sí una cesión de servicio a otra empresa, plasmada en un documento oficial fechado el 4 de septiembre".

"Por tanto, el señor Sutil conocía lo que estaba ocurriendo desde hace tiempo y no se enteró el pasado miércoles, como ingenuamente nos quiso hacer creer ayer", ha resumido la responsable socialista, para la que "es inadmisible" que el Ejecutivo autonómico "haya consentido que hoy más de 1.500 familias se hayan quedado bruscamente sin comedor escolar".

Un "mazazo a la conciliación familiar" que, a su juicio, podría haberse evitado con trabajo, con planificación, con previsión y con acción política. Sin embargo, "nada de esto ha habido en la Delegación Territorial", de manera que "las responsabilidades políticas son graves y están bastante claras".

Así las cosas, ha lamentado "el cambio a peor que ha traído Ciudadanos a la educación pública en la provincia". "En sólo nueve meses se ha traducido en la pérdida de docentes en la oferta de empleo público, en el recorte de 51 unidades educativas en la provincia y ahora en una suspensión temporal del servicio de comedor en casi 40 colegios que viene a confirmar el deterioro del sistema público que la Junta de derechas está acometiendo", ha concluido.