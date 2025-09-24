El PSOE de Jaén secunda la manifestación en defensa de la sanidad pública en Cazorla

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha secundado este miércoles la manifestación convocada en el municipio de Cazorla para exigir a la Junta de Andalucía que restablezca la Atención Primaria en el casco urbano, que agilice la construcción del nuevo Centro de Salud y que "ponga a funcionar" a pleno rendimiento el Hospital Comarcal.

Según ha informado el partido en una nota, Latorre ha afirmado que "lo que ocurre en Cazorla no ocurre en ningún otro sitio", con un centro de salud fuera del casco urbano a tres kilómetros de distancia.

"Tenemos la sensación de que Juanma Moreno y la Junta se están riendo de Cazorla y no lo vamos a consentir", ha advertido Latorre. Asimismo, el responsable socialista ha recalcado que este municipio "lleva muchos meses de movilización, luchando para que su Centro de Salud vuelva".

Sin embargo, "han sido también "muchos meses de promesas incumplidas de la Junta. "Vamos a protestar hoy, aquí y donde haga falta para lograr que los vecinos y vecinas de Cazorla vuelvan a tener la atención primaria que se merecen", ha incidido.

Por su parte, el alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha calificado de "emocionante" la lucha de sus vecinos y vecinas y ha recordado que ésta era la novena movilización que se lleva a cabo "en defensa del Centro de Salud y de un servicio público esencial del que nos privaron hace cinco meses". Ha reiterado que su obsesión es que "nadie se quede atrás" en materia de atención sanitaria, especialmente las personas mayores, y por ello volvió a exigir "una respuesta ya" a la Junta de Andalucía.