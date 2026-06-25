PSOE de Jaén sitúa al Gobierno como "gran motor en obra pública" en la provincia, con 172 millones licitados en dos años

El secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres (2d), junto a otros dirigentes socialistas y responsables de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Obras. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha señalado al Gobierno de España como "el gran motor de inversión en obra pública" en la provincia, con 172 millones de euros licitados en los dos últimos años, al tiempo que ha aludido a próximos "años muy productivos" con "la planificación de actuaciones que el Estado tiene en marcha".

Así lo ha indicado el secretario de Organización y parlamentario andaluz, Víctor Torres, antes de asistir a la entrega de los Premios Palustre de Oro, organizada en el Museo Íbero por la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Obras de Jaén.

Un acto en el que ha expresado su reconocimiento "al esfuerzo, compromiso y trayectoria" de quienes forman "un sector fundamental que realiza una aportación muy importante para el desarrollo de esta tierra", según ha informado el PSOE.

Torres, además, se ha detenido en las políticas del Estado en este ámbito. "El Gobierno de Pedro Sánchez ha liderado la inversión en la provincia en estos últimos dos años, con 172 millones de euros licitados, frente a los 105 de la Junta de Andalucía. Pero lo potente es lo que está venir", ha dicho.

En cualquier caso, el parlamentario socialista ha afirmado que la cifra de inversión del Estado es mejorable, aunque "ahora sí se están poniendo los cimientos para que esas cantidades aumenten exponencialmente, porque ahora sí hay proyectos en carga".

"No se puede invertir si no hay una planificación y una tramitación administrativa previa. El PSOE se encontró la nada en 2018 y, en estos años, no solo hemos mejorado la inversión respecto a los años del PP, sino que hemos trabajado duro para que actuaciones ambiciosas se puedan acometer en los próximos ejercicios", ha explicado.

Al respecto, ha aludido a la conexión con la alta velocidad a través de Montoro, las mejoras en la línea de Linares-Baeza, los próximos tramos de la A-32, las obras de acondicionamiento que se van a impulsar en la A-4 y la A-44 o la "potente" inversión en infraestructuras de abastecimiento por toda la provincia.

A esto ha sumado también la apuesta de la Diputación por las inversiones en la provincia, a pesar de ser una administración "modesta con menos recursos". Por ello, ha valorado los 25 millones de euros registrados en 2025, que, además, suponen un incremento respecto al año anterior.

Respecto a la Junta de Andalucía, Torres ha lamentado que la falta de proyectos emblemáticos ejecutados o en marcha en la provincia "es consecuencia de la sequía inversora de Moreno Bonilla", a pesar de que en estos años ha contado "con los mayores presupuestos de la historia" gracias a los recursos facilitados desde el Gobierno central.

Igualmente, ha advertido de que apenas hay inversiones de presente, pero "tampoco de futuro", porque la planificación de actuaciones importantes por parte del Gobierno andaluz "brilla por su ausencia".

"En los próximos años no podemos ser muy optimistas con la aportación de la Junta. A corto y medio plazo, no hay visos de que la Junta vaya a ejecutar ni la Ciudad Sanitaria, ni la Ciudad de la Justicia, ni la autovía Torredonjimeno-El Carpio, ni la autovía Jaén-Fuerte del Rey-Andújar, ni los distribuidores de la capital, ni las áreas logísticas de Linares, Andújar y Bailén", ha concluido.