PSOE-A lamenta que Andalucía "renquea" en la creación de empleo mientras el conjunto de España "bate récord"

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, atiende a los medios en Córdoba. (Foto de archivo). - MIGUEL ANGEL JUNQUERA/PSOE-A

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha lamentado este jueves que Andalucía "renquea" en la creación de empleo mientras que "de nuevo en España se bate récord" en esa estadística.

Así se ha pronunciado la diputada socialista en una atención a medios en el Parlamento andaluz y a preguntas de los periodistas sobre el dato de paro registrado correspondiente al pasado mes de septiembre que se ha conocido este jueves, y que refleja que el número de desempleados inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 7.116 personas en Andalucía en relación al mes anterior, mientras que el paro bajó en el conjunto de España en el mismo periodo de tiempo en 4.846 personas.

Ángeles Férriz ha considerado "triste" que en Andalucía "perdamos trenes que no deberíamos perder", y ya añadido que "ya sabemos" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "no está por la labor de que la gente tenga un salario digno, de que haya contratos indefinidos y de que mejoren las situaciones laborales de los andaluces", porque el PP "vota en contra" de todo ello, ha criticado.

"Pero es muy triste que, teniendo el mayor Presupuesto de la historia, nosotros (los andaluces) perdamos ese tren", mientras, además, "en el resto de España se bate récord de empleo", según ha concluido lamentando la portavoz socialista.