El PSOE lamenta que la Diputación de Córdoba lleva "540 días" sin convocar el Consejo de Alcaldes tras su constitución

El portavoz del PSOE en la Diputación, Esteban Morales, entre Marifé Muñoz (izda.) y Paqui Carmona, en una rueda de prensa en el Palacio de la Merced. - PSOE

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha criticado este martes "la parálisis" del Gobierno provincial del PP tras "constatar que el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia no ha vuelto a ser convocado 540 días después de su constitución, celebrada el 23 de septiembre de 2024".

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales, que ha estado acompañado por las alcaldesas socialistas de Moriles, Paqui Carmona, y Fuente Tójar, Marifé Muñoz, ha señalado que este órgano "fue presentado por el presidente de la institución, Salvador Fuentes, como una herramienta de coordinación permanente con los ayuntamientos para abordar de forma conjunta las principales políticas de la Diputación". Sin embargo, Morales ha lamentado que "540 días después" aquel anuncio "haya quedado en una simple fotografía sin continuidad ni contenido real".

Para el socialista, esta situación "confirma que el Gobierno del PP vive más pendiente del titular y de la propaganda que de la gestión y del trabajo real con los municipios, dejando sin actividad un espacio que debía servir para escuchar a los alcaldes y coordinar respuestas a los problemas de la provincia".

Esteban Morales ha considerado, además, que "el momento actual hace aún más incomprensible esta falta de convocatoria, especialmente después de los importantes daños que han sufrido numerosos municipios como consecuencia de las recientes borrascas y episodios de fuertes lluvias".

"Muchos ayuntamientos están afrontando inundaciones, daños en infraestructuras municipales y necesidades urgentes de actuación. Precisamente para eso se anunció este Consejo de Alcaldes: para coordinar respuestas y escuchar directamente a los municipios", han señalado desde el Grupo Socialista.

Los socialistas han subrayado que "esta falta de diálogo institucional se produce en un contexto especialmente preocupante", ya que el Gobierno del Partido Popular "ni siquiera ha llevado aún al Pleno de la Diputación el Presupuesto de 2026, una herramienta clave para planificar inversiones y actuaciones en los municipios de la provincia".

"Cuando ni siquiera existe un presupuesto provincial sobre la mesa, es más necesario que nunca escuchar a los alcaldes, conocer sus prioridades y trabajar de forma coordinada con los ayuntamientos", han apuntado desde el PSOE.

Por todo ello, el Esteban Morales ha exigido al presidente de la Diputación que convoque "de manera inmediata el Consejo de Alcaldes y que este órgano deje de ser un simple anuncio para convertirse en un verdadero espacio de trabajo y coordinación con los municipios". "Los ayuntamientos necesitan una Diputación que esté a su lado y que trabaje con ellos" y no "anuncios que luego se abandonan ni órganos que se crean para la foto y después quedan olvidados".

Por su parte, la alcaldesa de Moriles, Paqui Carmona, ha dicho sentirse "decepcionada por la falta de respeto que Fuentes y el Gobierno del PP" le tienen a los alcaldes de la provincia, a lo que ha agregado que "también me siento traicionada porque la Diputación no quiere dialogar con nosotros para ver el destino de los fondos".

Carmona ha recalcado que el PP "ni tiene mayoría absoluta, ni la Diputación está para tomar decisiones unilaterales contraviniendo el artículo 36 de la ley de bases de régimen local", y ha puesto como ejemplo "las tasas de agua y basura, con una ausencia total de diálogo cuando somos los ayuntamientos quienes prestamos ese servicio".

"RECORTE" EN EL 'PLAN INVIERTE'

Asimismo, ha hecho referencia al "recorte que Moriles sufrirá en el 'Plan Invierte'", por lo que ha reclamado al Gobierno del PP que "destine sus recursos a lo que es de su competencia y se deje hacer gestión ideológica desde la institución".

Por su parte, la alcaldesa de Fuente Tójar, Marifé Muñoz, ha afeado al presidente provincial que "tarde meses o incluso años en recibir a un alcalde para hablar de sus problemas", en el caso de su municipio la "despoblación o de falta de servicios bancarios".

La regidora ha criticado, además, que "en estos tres años de Gobierno del PP, su municipio ha perdido en torno a 600.000 euros en diferentes programas de la Diputación, incluido el 'Invierte', con lo que ello suponen en un presupuesto local anual de 1,3 millones".

"He formado parte del Consejo de Alcaldes en gobiernos anteriores y he visto coordinación y consenso, y ahora lo que observo es que, a parte de la foto del primer día, no ha habido nada de nada, y eso cuando el Presupuesto de la Diputación es más abultado que nunca", ha concluido Muñoz, que ha reivindicado "más apoyo y municipalismo".