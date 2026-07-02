PSOE-A lamenta el "silencio" de Moreno ante su acuerdo con Vox: "Ha convertido el Parlamento en una sucursal de Madrid"

1101235.1.260.149.20260702133815 El secretario de organización adjunto del PSOE-A, Alejandro Moyano, atiende a los medios en el patio de prensa del Parlamento de Andalucía. - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario por Sevilla y secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha criticado el "silencio" del presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ante su posible acuerdo de gobierno con Vox.

"Vamos a ir a votar esta tarde sin saber cuál es el proyecto político que se presenta para nuestra tierra. Es un fraude, un absoluto fraude", ha subrayado en una atención a los medios este jueves en el parlamento andaluz.

En esta línea, Moyano ha asegurado que el candidato del PP-A a la reelección "ha convertido al Parlamento en una sucursal de Madrid" refiriéndose a las declaraciones realizadas por el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha indicado que se está "ultimando" el pacto.

"En esta cámara nos estamos sintiendo avergonzados viendo como el candidato a presidente de la Junta de Andalucía no dice una sola palabra. Es su líder Feijóo y el líder de la extrema derecha en España, Abascal, quienes han cerrado un acuerdo en los despachos de Madrid pisoteando la dignidad del pueblo andaluz", ha reseñado.

El parlamentario socialista ha indicado que su grupo parlamentario no ha recibido respuesta a la petición presentada a la Mesa del Parlamento para facilitar un debate previo a la segunda votación en caso de llegarse a un acuerdo durante la jornada de este jueves.

"¿Cuáles son los primeros derechos que nos van a quitar? Porque nos lo van a quitar todos, porque lo han demostrado cuando llegan las instituciones lo hacen para enriquecer, porque les importa más su vida que la vida de las personas a las que representan. Nos quedan años muy negros para la historia de Andalucía", ha aseverado.