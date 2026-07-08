PSOE lleva al Defensor del Pueblo Andaluz el recorte del servicio de autobús en la zona Norte de Granada

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, comparece junto a vecinos de la zona Norte. - PSOE

GRANADA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz para exigir el "restablecimiento inmediato" del servicio de las líneas 5, N5 y N6 en el Distrito Norte y "poner fin" a una situación que, según ha denunciado, "está convirtiendo a miles de vecinos en ciudadanos de segunda dentro de su propia ciudad".

La portavoz del grupo, Raquel Ruz, ha señalado que más de 25.000 personas continúan sufriendo desde hace más de cuatro meses la supresión del servicio a partir de las cuatro de la tarde, una decisión adoptada tras los actos vandálicos registrados contra autobuses de Alsa y que, a juicio del Grupo Socialista, el Ayuntamiento "ha terminado normalizando sin ofrecer ninguna solución".

"La seguridad de los trabajadores del transporte urbano debe garantizarse siempre, pero nunca puede utilizarse como excusa para privar a todo un distrito de un servicio público esencial. La obligación del Ayuntamiento es proteger a los conductores y, al mismo tiempo, garantizar el derecho a la movilidad de los vecinos", ha afirmado la portavoz socialista.

En este sentido, Ruz ha cuestionado que el gobierno municipal mantenga el recorte cuando los propios datos trasladados en la Junta Municipal de Distrito reflejan "una disminución significativa de las incidencias".

Según ha explicado, durante el mes de mayo únicamente se registraron dos incidentes y en junio solo se produjeron los días 2 y 9, por lo que considera injustificado que las restricciones continúen vigentes.

La portavoz ha denunciado que esta situación está "condicionando gravemente" la vida diaria de miles de personas que trabajan en horario de tarde, acuden a centros educativos, necesitan desplazarse para realizar gestiones o simplemente quieren disfrutar de la ciudad en igualdad de condiciones que el resto de granadinos.

"Desde las cuatro de la tarde muchos vecinos se ven obligados a recorrer más de un kilómetro andando, soportando temperaturas superiores a los 40 grados, simplemente para poder llegar a sus casas", ha lamentado.

Además, el PSOE ha advertido de que las consecuencias ya trascienden el ámbito de la movilidad y el propio equipo del Centro de Salud de Cartuja ha alertado de que esta medida dificulta el acceso de numerosos pacientes a consultas médicas, tratamientos y otros recursos esenciales derivados ahora a otros centros públicos.

"Cuando son los propios profesionales sanitarios quienes advierten de que la falta de transporte público está agravando las desigualdades y dificultando el acceso a la atención sanitaria, el Ayuntamiento ya no puede seguir mirando hacia otro lado", ha señalado.

"Ante la falta de respuestas del equipo de gobierno", el Grupo Municipal Socialista ha decidido acudir al Defensor del Pueblo Andaluz para que inste al Ayuntamiento a adoptar medidas urgentes que permitan recuperar el servicio habitual y poner fin a una situación que considera "insostenible" para miles de familias del Distrito Norte.

La portavoz socialista ha reclamado a la alcaldesa que abandone la "inacción" que, a su juicio, ha caracterizado la gestión de este conflicto desde el pasado mes de febrero y que impulse las medidas de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores de Alsa "sin seguir castigando a todo un distrito".

VERSIÓN MUNICIPAL

Por su parte, la concejala de Movilidad y Protección Ciudadana, Ana Agudo, ha señalado en un audio remitido a los medios que el restablecimiento del servicio no depende del Ayuntamiento.

"El comité de empresa de Transportes Rober decidió en su momento estos cambios por razones de seguridad para ellos y también para los usuarios. Decisión que luego ha sido avalada por la entidad competente en riesgos laborales", precisa.

Defiende la edil que desde que se produjeron los desvíos no se ha "dejado de trabajar poniendo encima de la mesa propuestas que mejoren la seguridad" pero que "no han conseguido mover la postura del comité de empresa".

"No vamos a parar de trabajar en este asunto, como venimos haciendo, pero desde luego, utilizar un asunto tan importante y sensible como este para sacar tajada política muestra el nivel que tenemos en el Grupo Socialista", ha señalado Agudo.