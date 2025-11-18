El PSOE lleva al Pleno de Diputación de Córdoba la situación del Hospital de Puente Genil y su microscopio de cataratas

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha avanzado el contenido de una moción que su grupo lleva a Pleno de la Corporación provincial para advertir del "ataque al sistema público de sanidad por parte del Gobierno andaluz del PP", poniendo el foco en el Hospital de Puente Genil, donde, según ha dicho, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "ha conseguido lo que se había propuesto para desmantelar esta infraestructura sanitaria, como así lo confirman pacientes, sindicatos y los propios profesionales, y donde el colmo ha sido el traslado a Cabra del microscopio para las intervenciones de cataratas".

Según ha indicado el PSOE en una nota, el portavoz socialista ha asegurado que el Hospital de Puente Genil sumó más de 1,2 millones de actos asistenciales en sus primeros 12 años de vida, hasta 2018", siendo "ejemplo y referente" en calidad sanitaria.

Sin embargo, "desde entonces, con la llegada de Moreno Bonilla y el PP a San Telmo, no hay quirófanos, las listas de espera se demoran más de un año para ver a un especialista", ha afirmado Morales, quien ha asegurado que el PP "se ha cargado la Atención Primaria, y lo último ha sido el traslado del microscopio para hacer las operaciones de cataratas al Hospital de Cabra".

Así, ha reprochado que "ahora se obliga a la veintena de pacientes que había la semana pasada en espera, normalmente personas mayores, a tener que desplazarse para las consultas, operaciones y revisiones al Hospital de Cabra cuando antes estas intervenciones se hacían de manera recurrente en Puente Genil".