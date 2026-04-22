El PSOE llevará a pleno exigir a la Junta "que cese la venta indiscriminada" del patrimonio de la ciudad de Granada

El grupo municipal socialista ha anunciado la presentación de una moción ante el Pleno del Ayuntamiento de Granada "para frenar la enajenación de bienes públicos" por parte de la Junta de Andalucía. - PSOE GRANADA

GRANADA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha anunciado la presentación de una moción ante el Pleno del Ayuntamiento de Granada "para frenar la enajenación de bienes públicos" por parte de la Junta de Andalucía.

Según señalan los socialistas, la iniciativa surge tras conocerse la venta del Centro de San Miguel Alto y la autorización para convertir el Convento de Santa Inés en un hotel, operaciones que el PSOE califica como "un ataque directo a la identidad y al interés general" de la ciudad.

El viceportavoz socialista y exalcalde de Granada, Paco Cuenca, ha señalado que el Gobierno andaluz está utilizando el patrimonio granadino para "hacer caja". Según Cuenca, "Moreno Bonilla está desmantelando patrimonio público en el caso de San Miguel Alto, que es un centro de todos los granadinos, para ponerlo en manos de empresas y de un gran hotel en un sitio privilegiado".

Esta gestión, asegura, solo se traduce en "masificación turística, agobio y la ruptura de un modelo de convivencia que beneficia a unos poquitos y va en contra del modelo sostenible que defendemos desde el PSOE".

La moción destaca especialmente la situación de la sensible zona del Albaicín. Cuenca ha criticado la que considera colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento del PP para permitir que el Convento de Santa Inés se convierta en hotel, una decisión que, a su juicio, se ha tomado "bordeando con dudas la propia normativa".

El viceportavoz socialista advierte de que este movimiento no solo genera más masificación, sino que "pone en duda al Centro Albaicín, que es un referente nacional en formación de artesanía". Para el PSOE, esta política de ventas y concesiones hoteleras está provocando un daño irreversible: "Llenar el centro de Granada y el Albaicín de hoteles rompe la sostenibilidad y propicia que nuestra ciudad se convierta prácticamente en un parque temático".

Uno de los puntos clave de la iniciativa socialista es la denuncia del "trato diferenciado" que recibe Granada respecto a otras capitales andaluzas. La moción insta a la Junta a paralizar las ventas y proceder a la cesión gratuita de los inmuebles para equipamientos públicos.

En este contexto, el socialista ha destacado que "en otras ciudades la Junta sí ha cedido su patrimonio al Ayuntamiento, pero aquí, como ocurre con el Banco de España, nos cobran por lo que ya es de todos los granadinos".

Para concluir, Cuenca ha detallado que, con esta moción, el PSOE busca que el PP en el Ayuntamiento, con Carazo a la cabeza, aclare "si le importa o no defender a Granada o si prefiere defender los intereses de quien está en contra de ciudad, que es Moreno Bonilla".