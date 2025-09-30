PSOE-A: Moreno "se ha venido arriba" como futuro rey mago y anuncia deducciones fiscales "como tirando caramelos"

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha considerado este martes que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, "se ha venido arriba" con su futura encarnación del rey Baltasar en la próxima cabalgata de Reyes Magos de Sevilla y "está haciendo anuncios" de deducciones fiscales "como tirando caramelos".

Así se ha pronunciado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una atención a medios antes de participar en Sevilla en una manifestación en defensa de la ayuda a la dependencia en Andalucía, y a preguntas de los periodistas sobre las deducciones fiscales que desde la semana pasada está anunciando el presidente de la Junta de cara al próximo ejercicio económico para los andaluces.

María Márquez ha sostenido que, "como los malos estudiantes, al final ya de la legislatura, cuando no le queda tiempo", Juanma Moreno "ha empezado la carrera electoral" de cara a los comicios autonómicos previstos para 2026, y "lo que no ha hecho durante siete años quiere hacerlo ahora, todos junto".

La portavoz socialista ha citado en ese punto el proyecto de Ley de Vivienda que el Consejo de Gobierno que preside Moreno ha remitido recientemente al Parlamento, que María Márquez ha definido como "dañina" porque "favorece la especulación y castiga a los andaluces".

Tras criticar que "todo" eso lo está haciendo el presidente "a última hora para intentar ponerse un pin o ponerse una medalla", la dirigente socialista ha llamado la atención acerca de "un dato respecto a las deducciones fiscales en el ámbito de la vivienda" que muestra claramente "a quién benefician las políticas de derecha de Moreno Bonilla".

Así, ha apuntado que, "respecto a la vivienda, las deducciones fiscales que se han hecho a la mayoría de los andaluces" ascienden a "456 millones de euros, mientras que las deducciones fiscales que se han hecho a los grandes patrimonios de Andalucía que heredan más de un millón de euros, que no somos la mayoría de los andaluces", suman "4.200 millones de euros".

De esta manera, la representante del PSOE-A ha criticado que, mientras que a "la mayoría de los andaluces" se le ofrecen "migajas" de 450 millones de euros, "para una élite, para la minoría de los andaluces que son los que más tienen", se conceden deducciones por "4.200 millones de euros". "Esa es la política de impuestos de Moreno Bonilla que retrata claramente una política esencial y vital como la vivienda", ha concluido sentenciando María Márquez.