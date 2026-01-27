PSOE-A "no duda" de "una trama" con los contratos del SAS y pide a PP que "guarde el confeti" pese archivo en Sevilla

El portavoz de la Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía, Paco Cuenca, esta martes en rueda de prensa. - PSOE-A

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha considerado este martes que "no tenemos ninguna duda de la trama del SAS" pese al archivo de las diligencias previas 2476/2024 que se seguían en la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 13 de Sevilla sobre la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ha instado al Partido Popular, que "estaba de fiesta", a que "guarde el confeti".

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional de este partido, Paco Cuenca, ha sostenido en rueda de prensa la convicción de que "hay trama del SAS para rato" y ha esgrimido en ese sentido que "el auto del juez subraya irregularidades", entre las que ha señalado "apartarse de la Ley de Contratos del Sector Público", por lo que ha blandido la decisión de que "recurriremos para llegar hasta el final tras el archivo provisional de una causa".

El representante socialista ha defendido que la decisión del Gobierno andaluz de continuar con la tramitación de emergencia de los contratos sanitarios una vez que decayó la norma habilitante del Estado que la propiciaba y el cambio de la fiscalización previa por el control financiero permanente por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía de esos contratos "no es un error, fue una decisión política consciente", para concluir que ese comportamiento desde un punto de vista penal "es prevaricación".

"El juez reconoce que la vía de emergencia es una estrategia diseñada en el Consejo de Gobierno sin control ni fiscalización ni transparencia", ha proseguido argumentando Cuenca, convencido entonces de que este modus operandi sobre la contratación sanitaria "no puede cerrarse en falso".

Ha recriminado al Partido Popular que "no ha sido capaz de dar la cara en ningún momento", reproche del que ha puesto como ejemplo su negativa a celebrar plenos monográficos en el Parlamento de Andalucía o a la creación de una comisión de investigación.

"No sé qué tiene que celebrar el PP", se ha preguntado el portavoz socialista, quien ha remarcado prácticas como "el uso indebido de la contratación de emergencia, las prórrogas ilegales, el abuso estructural del procedimiento excepcional", antes de reivindicar que la instrucción judicial la propició el Grupo Parlamentario Socialista, de manera que "no vamos a pedir perdón por querer devolver a los andaluces lo que nos han robado, la joya de la corona", en referencia a la gestión de la sanidad pública.

"Hay tres razones que nos obligan a recurrir", ha afirmado Paco Cuenca, quien ha esgrimido entonces argumentos como que "la sanidad andaluza está peor que nunca", que han desvelado "una estrategia para quitar controles y enriquecer a los amigos de unos pocos con la excusa de una pandemia", antes de concluir que "hay investigación para rato" ante lo que ha insistido en describir como "la trama del SAS", por lo que se ha lamentado de que "se ha desmantelado un derecho fundamental para los andaluces".

"Hay tramas del SAS para el rato y lo vamos a ver en los tribunales y lo vamos a ver en las urnas", ha remachado su reflexión el portavoz de la Ejecutiva Regional socialista.

"No es solo un caso judicial, es un caso político del que aún no hemos recibido ni una sola explicación", ha abundado Cuenca sobre la situación de fondo.

EL AUTO DEL JUEZ

El titular de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez, dictó un auto el día 22 de este mes por el cual procedió a decretar el "sobreseimiento provisional y archivo" de las actuaciones derivadas de las presentadas por el PSOE andaluz y por Podemos contra la actual gerente del SAS, Valle García, y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega, por considerar que "no existen indicios de la perpetración de delito".

Ha concluido que "no existen diligencias que resulten relevantes o pertinentes por cuanto serían inútiles en orden a acreditar unos hechos que, en sí mismos carecen de relevancia penal".

El juez rechaza la petición del PSOE-A de recabar un informe pericial de la Intervención General del Estado "por cuanto no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible exitencia de delito, y prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no sólo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento".

La contratación del SAS sigue siendo objeto de instrucción judicial en sendos juzgados de Cádiz y de Córdoba para evaluar la fragmentación de contratos y los contratos menores, respectivamente. En el caso de Cádiz se acordó recabar el peritaje de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).