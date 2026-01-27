García dice que el archivo del caso de contratos del SAS muestra una "gestión dentro de la ley": "Se ha hecho justicia"

La Consejera De Sostenibilidad Y Medio Ambiente De La Junta De Andalucía, Catalina García. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CASARES (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha considerado que "se ha hecho justicia, nunca mejor dicho" con el archivo judicial de las denuncias de PSOE-A y Podemos por los contratos de emergencia del SAS durante la pandemia, con un auto que, apunta, supone que fue "una gestión dentro de la ley", al tiempo que ha criticado que era "una causa política" utilizada por ambas formaciones.

Así lo ha asegurado la consejera, en declaraciones a los periodistas en Casares (Málaga), al tiempo que ha incidido en que el auto de sobreseimiento provisional "lo que viene a decir es que no existió corrupción en la gestión de los contratos de emergencia del SAS".

"Que lo que hizo el Gobierno de la Junta de Andalucía fue gestionar la mayor crisis sanitaria de los últimos años de la historia, donde murieron más de 15.000 andaluces y que esa gestión fue eficaz y que fue una gestión dentro de la ley y en el marco de la excepcionalidad y de una crisis sanitaria", ha apostillado.