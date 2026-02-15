PSOE-A opone la apuesta de Montero por aplazar pago de entrada de un piso a problemas de Junta con Bono Alquiler Joven

La portavoz socialista en el Parlamento de Fomento y Vivienda, Verónica Pérez, en una imagen de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento, Verónica Pérez, ha contrapuesto subrayado este domingo los anuncios que hizo este sábado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, como propuestas del programa de este partido en materia de vivienda de llegar a la Presidencia de la Junta con la política de vivienda del actual Gobierno andaluz, incluida ahí su gestión del Bono de Alquiler Joven.

Una de las propuestas que hizo Montero este sábado en un foro de vivienda celebrado en Dos Hermanas (Sevilla) y que contó con la participación de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, fue que los jóvenes que adquieran una vivienda demorarán el pago de la entrada que den para la compra de un inmueble, que no lo harían hasta concluir el pago del préstamo hipotecario. La líder de los socialistas andaluces ha calculado que esa cantidad en concepto de entrada asciende a un 20% de las cantidades abonadas.

Pérez ha subrayado que mientras Montero se ha comprometido a abaratar un 20% el precio de la vivienda para los jóvenes andaluces, el Gobierno andaluz "no es capaz ni de darles el Bono Alquiler Joven que financia el Gobierno de España", según una nota de este partido.

La diputada socialista ha recriminado a la Junta de Andalucía que en 2026 hay jóvenes a los que aún no les ha llegado el dinero de 2022, lo que ha provocado la "desconfianza" en la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, por cuanto ha señalado que en estos momentos hay 3.000 nuevas ayudas sin solicitar, de las 15.000 de la convocatoria de este año, a pesar de ser la vivienda uno de los principales problemas de la juventud.

La portavoz socialista en Vivienda ha calificado la gestión del Bono Alquiler Joven por parte del gobierno del PP-A como un "laberinto burocrático", con "expedientes interminables, un sistema que se cae y con resoluciones contradictorias", cuando ha remarcado que es una iniciativa del Gobierno y que la Junta de Andalucía se ha negado a complementar.

Verónica Pérez ha destacado igualmente la propuesta de Montero si llega a ser presidenta de la Junta de construir 100.000 nuevas viviendas públicas en la comunidad.

Ha señalado que, frente a un modelo del PP que lo único que busca es la "especulación urbanística", Montero se ha comprometido a derogar la ley andaluza en sus primeros 100 días de Gobierno, dando a los andaluces la seguridad de que la vivienda dejará de ser un "negocio" para convertirse en un derecho, el "quinto pilar del Estado del Bienestar".

La portavoz socialista de Fomento ha destacado que esta situación se produce a pesar de que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema que tienen los jóvenes andaluces. Un problema, ha dicho, al que ha hecho frente el Gobierno de España desde 2022 con el Bono de Alquiler Joven, "unas ayudas a los jóvenes andaluces para poder acceder a esa vivienda que tanto trabajo les cuesta poder conseguir".

"¿Qué ha hecho el gobierno andaluz con esos más de 34 millones de euros que llegan cada año a Andalucía para favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes andaluces?", se ha preguntado la diputada socialista.

Ha criticado a la Administración autonómica por dedicarse a "boicotear" estas ayudas "a costa de perjudicar a los jóvenes de nuestra tierra" y a pesar de "la necesidad que tiene la juventud andaluza de ese dinero que ha puesto el Gobierno de España para ayudarlos".