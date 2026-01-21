PSOE-A pedirá este jueves una comparecencia de Sanz sobre la gestión de la Junta del accidente de Adamuz

Archivo - El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una imagen de archivo en el Pleno del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado este miércoles que solicitará formalmente este jueves en la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía la petición de comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, para que en la próxima sesión plenaria informe sobre la gestión de la Junta de Andalucía del accidente ferroviario de Adamuz.

Además de este tema los socialistas pretenden que Sanz dé cuenta ante el Pleno de los problemas registrados en las urgencias sanitarias durante las pasadas Navidades y sobre las últimas inundaciones, según una nota de este partido que detalla el contenido del escrito que han presentado en el Registro de la Cámara autonómica.

El Grupo Socialista argumenta la necesidad de que Sanz informe sobre la situación del sistema sanitario público andaluz durante las Navidades de 2025, por cuanto apunta como argumentos en este sentido "la situación de colapso de los servicios de urgencias, la sobrecarga asistencial y el incremento de la gripe y otras infecciones respiratorias", y las medidas que tomó la Administración autonómica para afrontar dicha situación.

Pretenden también los socialistas recabar del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias información sobre la gestión, evaluación de daños y medidas de respuesta y recuperación ante las lluvias torrenciales e inundaciones que se han vivido en Andalucía en las pasadas Navidades.