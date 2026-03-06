El PSOE pide a Diputación de Córdoba un plan de emergencia ante el impacto energético en municipios por guerra de Irán

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales (izda.), y el secretario general del PSOE de Lucena, Jacob Lorezo. - PSOE

LUCENA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha exigido este viernes la "puesta en marcha inmediata de un programa extraordinario de apoyo económico" a los ayuntamientos de la provincia "para hacer frente al fuerte incremento del gasto en gas y carburantes derivado del conflicto bélico en Irán".

Según ha indicado el PSOE en una nota, Morales, acompañado por el secretario general del PSOE de Lucena, Jacob Lorezo, y la diputada provincial socialista Lola Campos, ha alertado de que "la escalada de tensión en Oriente Medio está provocando una subida sostenida y acelerada del precio de la energía que está golpeando directamente a los municipios".

"Los ayuntamientos están viendo cómo se disparan los costes de suministros básicos imprescindibles para mantener servicios esenciales: el alumbrado público, la calefacción de colegios y centros de mayores, o la flota de vehículos municipales. No pueden asumir solos este impacto y la Diputación no puede mirar hacia otro lado", ha subrayado.

El portavoz socialista ha remarcado "el precedente establecido en 2022, cuando la Diputación de Córdoba, bajo gobierno del PSOE, aprobó el Plan Excepcional +Municipalismo en respuesta a la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania". "Aquel plan demostró --ha afirmado Morales-- que cuando hay voluntad política, se puede actuar con rapidez y eficacia. Los ayuntamientos pudieron absorber un golpe económico extraordinario gracias a esa respuesta. Ahora se repite la situación y el PP debe estar a la altura".

Por ello, el portavoz socialista ha emplazado al presidente de la Diputación, el popular Salvador Fuentes, a "convocar con carácter urgente a los grupos políticos para articular un programa equivalente". "Le pedimos que actúe con la misma responsabilidad que demostró el PSOE en 2022", pues "los municipios no pueden esperar a que la crisis energética haga mella en sus presupuestos y en los servicios que prestan a los ciudadanos", ha afirmado.

Para concluir, Morales ha hecho un llamamiento directo al equipo de gobierno y ha resaltado que "el conflicto en Irán no es una amenaza futura, es un perjuicio real y presente en las cuentas municipales", por lo que la Diputación tiene la obligación institucional y moral de responder. Esperamos que el señor Fuentes no tarde en hacerlo", ha apostillado.