PSOE pide explicaciones a Cs y PP sobre los proyectos presentados por Granada para los fondos covid

GRANADA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha pedido al equipo de gobierno de Ciudadanos y PP que explique en sesión plenaria los proyectos que ha presentado a los fondos europeos 'Next Generation' relacionados con el desarrollo tecnológico, cuyo plazo finalizó el 15 de febrero.

En un comunicado, el concejal socialista Paco Herrera explica que han realizado una solicitud de información en la que espera que el bipartito arroje luz sobre cuáles son los pasos que ha dado el Ayuntamiento, una vez el 15 de febrero se cerró la ventana abierta por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para la solicitud de los fondos europeos 'Next Generation' destinados a proyectos vinculados con la conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue 5G en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En este sentido, y "ante el silencio y la falta de información" aportada por PP y Cs, el socialista ha preguntado formalmente "cuántos proyectos ha presentado el equipo de gobierno, en nombre del Ayuntamiento de esta ciudad, en solitario o haciendo sociedad con otras instituciones o corporaciones y empresas, tanto públicas como privadas para captar fondos en los asuntos relacionados con esta manifestación de interés".

"Es muy preocupante que no tengamos noticias al respecto, y más después de saber que los ayuntamientos de nuestro alrededor han concurrido con proyectos a unos fondos de los que el gobierno del alcalde, Luis Salvador (Cs), no dice nada con claridad", dice Herrera.

Respecto a esa "falta de transparencia", el edil del PSOE también ha solicitado información sobre la oficina de Innovación, Smart City y Fondos de Transformación anunciada por Salvador y de la que "no ha trascendido absolutamente nada". Así, Herrera ha efectuado una pregunta formal al Pleno para conocer si esta oficina depende de Alcadía, qué presupuesto tiene, de qué personal dispone, su ubicación física, qué tareas tiene encomendadas, o en qué listado de proyectos está trabajando ahora mismo, para lo que el edil, ha solicitado copia de toda documentación la documentación disponible.

En definitiva, "se trata de conocer la información que Salvador nos oculta, no sabemos si porque no han presentado proyectos y le han pillado con el carrito de los helados, o porque considera que la oposición no tiene derecho a ejercer una labor del control al gobierno. En cualquier caso, después de más de un mes mareando la perdiz no le va a quedar más remedio que dar explicaciones detalladas y claras", concluye el socialista.