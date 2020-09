PSOE-A pide a Hacienda información detallada para negociar el Presupuesto y no tiene "líneas rojas" sobre otros grupos

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha exigido este lunes al consejero de Hacienda, Juan Bravo, información detallada con datos y previsiones de ingresos y gastos por cada área que rodea al Presupuesto autonómico para el 2021 a fin de que la negociación del mismo sea "transparente y rigurosa", al tiempo que ha asegurado que no tiene "líneas rojas" de carácter político respecto a otros grupos, "si se puede logran un consenso lo más amplio posible, será bienvenido por el PSOE-A".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz socialista de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, después de que una delegación del PSOE-A encabezada por su portavoz en el Parlamento andaluz, José Fiscal, se haya reunido con Bravo y responsables del departamento sobre los Presupuestos para 2021 en la Cámara autonómica.

De su lado, el titular de Hacienda, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, ha señalado que la reunión ha ido "muy bien", como con el resto de grupos, y que hay "mucha predisposición" por todas las partes de llegar a un acuerdo, "y eso es lo importante, intentar a sacar adelante los Presupuestos". No obstante, Bravo ha precisado que aún no puede facilitar datos de las cuentas andaluzas para el 2021 porque no saben qué va a hacer el Gobierno de España.

Tras esta primera toma de contacto entre sendas delegaciones, el portavoz socialista de Hacienda ha recordado que desde el principio de esta pandemia, el PSOE-A "se ha mostrado a disposición del Gobierno andaluz para colaborar en la lucha contra la crisis, no solamente sanitaria sino también social y económica" pues entiende que "hay que hacer un esfuerzo para que por encima de las legítimas discrepancias prime el interés de todos los andaluces".

Ha insistido en que el Gobierno andaluz tiene que liderar un gran acuerdo que permita aprobar unos presupuestos para el 2021 con un amplio consenso en el Parlamento, a la par que ha recalcado que los mismos "deben concentrarse en defender los servicios públicos y hacer una apuesta concreta para luchar contra la crisis económica y, muy especialmente, contra el desempleo".

Así, ha reivindicado "rigor y transparencia" en la negociación de las cuentas públicas y ha explicado que el PSOE-A ha solicitado datos e información sobre las previsiones económicas del Ejecutivo de Moreno para el cierre de 2020 y el ejercicio 2021 y los ingresos y gastos estimados por áreas "como punto de partida y con el objetivo de definir propuestas concretas".

Ha indicado que desde el PSOE-A se ha solicitado, igualmente, detalles del "impacto adicional" sobre el próximo ejercicio presupuestario de los acuerdos del Gobierno de la Junta con los agentes sociales, del plan 'Andalucía en Marcha' y derivados del dictamen de la comisión de reconstrucción andaluza.

Asimismo, Arellano ha insistido en que la apuesta socialista es blindar los servicios públicos y ha recalcado que las propuestas del partido en el diálogo presupuestario "irán en este sentido", en la dirección siempre de "defenderlos y fortalecerlos" y en una dirección opuesta a "la eliminación de los pilares de estos servicios públicos con que el anterior Gobierno de Rajoy en España afrontó la anterior crisis económica y financiera".

PIDE MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y CONTROL

El representante socialista ha señalado, como reivindicación del partido, que los resultados de esta negociación tendrán que plasmarse en "medidas concretas que se reflejen en los textos normativos del proyecto de Ley de Presupuestos", y ha reiterado la demanda de "rigor y transparencia" en este proceso de diálogo con "mecanismos de información y control dentro del ámbito parlamentario" a disposición de los grupos políticos para poder "constatar que los acuerdos se cumplen y ejecutan".

Arellano ha priorizado el "conocimiento permanente de impacto de pandemia en Andalucía y las previsiones de actuaciones del Gobierno" y el aumento de "las medidas de control presupuestario", reclamando "que se revise" por "incompatible con el acuerdo" la práctica habitual del Gobierno andaluz durante la crisis del coronavirus de dotarse "por decreto ley" de "mecanismos de flexibilidad" para emprender modificaciones presupuestarias.

El PSOE-A ha planteado al Ejecutivo de PP-A y Cs contar con "acceso a los datos actualizados de los registros de personal" en áreas tan esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia, "para estar seguros de que se van implementando las políticas que se acuerden", según ha especificado.

Igualmente se reclama "conocer al detalle el destino y nivel de ejecución de los fondos Covid del Gobierno de España y la Junta", sin olvidar que hasta el momento Andalucía ha recibido más de 2.000 millones de euros en recursos estatales.

El portavoz socialista de Hacienda ha explicado que también se solicita al Gobierno de la Junta información sobre el nivel de ejecución del actual marco de fondos europeos, que se puede desarrollar hasta 2023 y "quedan tres ejercicios completos para ejecutar cerca de 4.000 millones" y "perspectivas y posicionamiento respecto al nuevo marco europeo 2021-2027 y ante la gran novedad de la Comisión Europea, los fondos Next Generation".

Arellano ha avanzado que los negociadores de Hacienda y del Grupo Socialista se han emplazado a una nueva reunión "cuando los datos reclamados estén disponibles y podamos ir concretando propuestas para su incorporación en el proyecto de Presupuestos para 2021".