El PSOE pide incluir el Plan Director de la Mezquita-Catedral en el Plan de Gestión del Centro Histórico

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha reclamado este martes un Plan de Gestión del Centro Histórico "bastante más ambicioso" del aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local. En concreto, ha hecho mención a "la necesidad de incorporar, una vez que se apruebe por la Junta de Andalucía, el Plan Director de la Mezquita-Catedral como herramienta fundamental para proteger y divulgar el principal monumento del Centro Histórico declarado Patrimonio de la Humanidad".

En una nota, Hurtado también ha pedido al alcalde, José María Bellido, que reabra la Oficina Municipal del Casco Histórico para que sea el órgano gestor del citado plan y pueda contar con recursos propios, presupuesto y personal suficiente para su ejecución y puesta en marcha.

Asimismo, ha criticado "el incumplimiento por parte del alcalde de su compromiso de remitir el Plan de Gestión del Centro Histórico a Icomos y al Ministerio de Cultura antes de aprobarse definitivamente".

Con relación al informe de la Junta de Andalucía, el portavoz socialista ha criticado que "no se han incorporado muchas de las observaciones aportadas por la Comisión Provincial de Patrimonio, como es el modo completo del funcionamiento del sistema de gestión y los agentes participantes".

"También faltaría el plan de regulación del uso de los espacios públicos del conjunto histórico para evitar la saturación de eventos en el Centro Histórico que existen en la actualidad, así como la acción de recopilación, análisis y difusión de toda la información generada en las intervenciones arqueológicas públicas y privadas, y la acción de conservación, puesta en valor y difusión de los restos arqueológicos integrados en parcelas privadas", ha concretado Hurtado.

Para el portavoz socialista, "sería muy necesaria la aprobación de los planes de contaminación sonora, visual y de partículas, junto a acciones dirigidas a la recuperación del carácter residencial del espacio Patrimonio de la Humanidad".