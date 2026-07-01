PSOE pide a la Junta que "recapacite" tras la exclusión de la UGR de las ayudas a la investigación

La secretaria de Universidades del PSOE de Granada, Arantxa Urrea. - PSOE

GRANADA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Universidades del PSOE de Granada, Arantxa Urrea, ha afirmado que la exclusión de la Universidad de Granada (UGR) de las ayudas para investigación de las unidades de excelencia "confirma que la Junta de Andalucía no es una aliada" de la institución académica y ha pedido que "recapacite".

"Moreno Bonilla acumula decisiones que frenan el potencial investigador y académico de la UGR. No es la primera vez que le da la espalda", ha señalado Urrea.

A su juicio, "este nuevo revés también evidencia la falta de compromiso del Gobierno andaluz con una de las principales instituciones académicas y científicas del país y un referente internacional en investigación, innovación y transferencia del conocimiento".

"Es incomprensible que siendo referente en ámbitos como la inteligencia artificial, las matemáticas, la física, la química, las ciencias sociales o las humanidades, la UGR vuelva a quedarse sin el respaldo del Gobierno andaluz para recibir estas ayudas que van dirigidas a investigación, cuando ha demostrado sobradamente su excelencia científica y su capacidad para liderar proyectos estratégicos", ha expuesto.

La socialista cree que este hecho "forma parte de una "sucesión de decisiones que han perjudicado a la Universidad".

Se ha referido a la negativa inicial a autorizar el Grado en Inteligencia Artificial o a las "trabas" al Grado en Ciencia e Ingeniería de Materiales.

Además, ha citado la "infrafinanciación" denunciada reiteradamente por la propia institución académica y los problemas derivados del modelo de financiación "impuesto" por el gobierno de Moreno Bonilla".

"Un golpe en la línea de flotación para el funcionamiento de la UGR", ha remarcado Urrea, quien ha subrayado además que la convocatoria deja sin ejecutar 17 millones de euros".