El PSOE pone como ejemplo contra la despoblación el centro tecnológico de La Bobadilla (Jaén)

El candidato del PSOE al Parlamento andaluz Víctor Torres ha valorado en su visita al Centro Tecnológico de Innovación y Empleo Rural de La Bobadilla (Jaén) esta "experiencia de éxito impulsada por un alcalde socialista". - PSOE JAEN

LA BOBADILLA (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE al Parlamento andaluz Víctor Torres ha valorado en su visita al Centro Tecnológico de Innovación y Empleo Rural de La Bobadilla (Jaén) --perteneciente al municipio de Alcaudete-- esta "experiencia de éxito impulsada por un alcalde socialista" que "está suponiendo inversión y creación de empleo cualificado, permitiendo que muchos vecinos puedan seguir viviendo en su pueblo y que gente de distintos puntos de España vengan a vivir a La Bobadilla".

"Ésta es la verdadera apuesta por el reto demográfico: hacer que la población se asiente en el territorio", ha defendido. Frente a esta apuesta, ha contrapuesto la actitud de la Junta y Juanma Moreno, que "en ocho años de Gobierno, no han creído en este proyecto y no han invertido ni un solo euro en este centro, que tiene más de 100 trabajadores y aspira a llegar a 300", ha recogido el PSOE de Jaén en una nota.

"La estrategia del reto demográfico de Moreno es un dossier con muchos papeles, publicidad y propaganda, pero sin un solo euro, sin recursos y sin presupuesto que permita los municipios en riesgo de despoblación fijar población al territorio", ha criticado. Además, el PP ha anunciado "ahora" una ley que "no se cree absolutamente nadie" porque "en todo este tiempo no han hecho nada al respecto".

Por su parte, el secretario general del PSOE de La Bobadilla, Manuel Latorre, ha explicado que la intención es que este centro "sea un punto que permita la repoblación del medio rural". "La repoblación no es una utopía, es un objetivo viable. Lo estamos demostrando con hechos desde el PSOE, desde las administraciones que gobernamos, que son las que están financiando el 100% de este proyecto".

Latorre ha expresado su agradecimiento a Francisco Reyes, número 1 de la candidatura del PSOE al Parlamento, por "su apuesta por el desarrollo rural". "Sin él, sin su implicación y compromiso, este edificio no sería posible, un edificio que tiene capacidad para más de 300 empleos, una inversión histórica para La Bobadilla y un ejemplo de que las instituciones socialistas apuestan por los pueblos y por el medio rural", ha sentenciado.