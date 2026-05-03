Moreno afirma que PP-A no es un "experimento" ni ninguna "amenaza" y espera debate "sereno" en RTVE

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno visita la Hermandad de la Virgen de Valme. A 3 de mayo de 2026 en Dos Hermanas, Sevilla (Andaluacía, España). El presidente del PP de Andalucía y cand - Francisco J. Olmo - Europa Press

DOS HERMANAS (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se ha mostrado este domingo "optimista" de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo porque su partido representa un "proyecto de gobierno, con equipos y con experiencia" y no es ningún "experimento" ni supone "ninguna amenaza para el conjunto de los ciudadanos". Sobre el debate que se celebrará este lunes en RTVE entre candidatos a la Junta, ha confiado en que sea "sereno" y que no se pierdan "los nervios".

En una comparecencia ante los medios de comunicación durante una visita a la zona residencial de Entrenúcleos, en Dos Hermanas (Sevilla), Juanma Moreno, que ha destacado el "cariño y la hospitalidad" que está encontrando en los municipios andaluces, ha indicado que el PP-A "no representa una oferta electoral clásica" ni es un partido "que viene a arañar un puñado de votos" ni busca un "salvavidas".

"No estamos ni en una cosa ni en la otra, no estamos ni buscando romper mayorías de estabilidad, ni estamos buscando salvar nuestra propia situación personal; nosotros somos un proyecto de gobierno, con equipos, con experiencia de gobierno y, por tanto, no somos un experimento, no representamos ninguna amenaza para el conjunto de los ciudadanos, somos lo que somos", ha sentenciado.

"Y lo que somos es fiabilidad, seguridad y certidumbre, con nuestras luces y con nuestras sombras, pero somos un proyecto de estabilidad y de confiabilidad para los andaluces", ha añadido Juanma Moreno, quien se ha mostrado "absolutamente convencido de que la mayoría de los andaluces va a seguir apostando por la estabilidad, por la seguridad y por la fiabilidad, por lo que ya conocen y es cercano y fiable, que es el gobierno del PP".

En cuanto a la campaña del resto de partidos, ha señalado que parece "una subasta de ofertas electorales, a cual más inverosímil".

Ha indicado que el PP-A seguirá con su "campaña de seriedad, de fe, de ilusión y de pasión", así como de cercanía, en la calle todos los días.

En cuanto al debate que se celebrará este lunes en RTVE con motivo de las elecciones y en la que participan los cinco candidatos a la Junta cuyas formaciones han tenido representación parlamentaria en la legislatura finalizada, Juanma Moreno ha confiado en que se desarrolle de manera serena, con propuestas, y que no se "pierdan los nervios", a la vista de que ya algunos, durante la campaña, están instalados en los "insultos".

Ha confiado en que sea un "debate serio, sin mentiras" y que sirva a los ciudadanos "para confrontar los distintos modelos" y que los que tengan dudas sobe su voto, las puedan solventar.

Para Moreno, en esta campaña se ven claramente dos bloques: "El d la estabilidad" que representa el PP-A y el de la oposición, donde el resto de partidos busca lo mismo, "romper la mayoría de estabilidad en Andalucía".

Ante los "insultos muy graves" de otros candidatos, ha considerado que los ciudadanos necesitan "serenidad, educación y corrección" y ver que se defienden los proyectos y modelo de sociedad con unos "principios mínimos de la educación al adversario". "Es lo mínimo que yo pido; se puede defender todo y todo es legítimo, pero no hace falta insultar ni atacar a lo personal", ha apuntado.

