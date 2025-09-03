El PSOE pone la nueva residencia de mayores de Adamuz (Córdoba) como "ejemplo de buena gestión pública"

ADAMUZ (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha puesto este miércoles en valor la apertura de la nueva residencia de mayores de Adamuz, "fruto de más de tres años de trabajo del alcalde socialista Rafael Ángel Moreno, como un extraordinario ejemplo de la buena gestión socialista que pone en el centro a las personas y a los servicios públicos frente al afán privatizador del PP".

Según ha indicado el PSOE en una nota, Crespín ha agradecido al equipo de Gobierno de Rafael Ángel Moreno su "determinación y esfuerzo para mejorar la calidad de vida de los mayores del municipio con 36 plazas para personas mayores en situación de dependencia", lo que además "supondrá un impulso al empleo en la localidad".

Crespín ha estado junto al alcalde en la inauguración del Centro Sociosanitario Alto Guadalquivir tras haber obtenido la autorización administrativa y la acreditación oficial por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, acto al que han estado invitados todos los vecinos puedan para que pudiesen conocer las instalaciones antes de su puesta en marcha.

El alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, ha subrayado que esta apertura "ha sido una apuesta personal y un objetivo desde que llegué a la Alcaldía", y ha destacado que "el proyecto ha requerido más de tres años de trabajo intenso y coordinado".

"Ha sido un gran trabajo, con la colaboración de todas las administraciones implicadas, aunque no puedo obviar que en el pasado, durante el gobierno de la señora Bollero, no se apostó por la apertura de la residencia, y que su dejadez a la hora de abrir un edificio que el anterior regidor, Manuel Leyva, dejó listo para su uso, ha tenido consecuencias, ya que con el paso de los años la normativa cambió y ha sido necesario realizar nuevas adaptaciones para cumplir con las exigencias actuales", ha afirmado el regidor.

El alcalde ha querido poner en valor lo que esta apertura significa para el municipio, puesto que "nuestros mayores podrán quedarse en su pueblo recibiendo la atención que merecen, y además supondrá la creación de empleo para nuestros vecinos y vecinas y una oportunidad laboral directa para personas de Adamuz y la comarca".

Moreno ha concluido afirmando que Adamuz "cumple una reivindicación histórica, mejora su red de servicios sociales y avanza en un modelo de desarrollo que combina bienestar social y empleo estable".