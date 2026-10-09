PSOE-A: PP y Vox "menoscaban la democracia" al poner "en duda" el voto por correo para que la gente "no vote" el 29N

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en Motril (Granada). - PSOE-A

MOTRIL (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, ha acusado este viernes al PP y a Vox de "menoscabar la democracia" al poner "en duda" el voto por correo de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y ha denunciado que lo que pretenden es que la gente "no vote" en dichos comicios.

Así se ha pronunciado el también parlamentario socialista andaluz en una atención a medios en Motril (Granada) en la que ha criticado que la "alianza de ultraderecha" que, en su opinión, conforman PP y Vox "está poniendo en duda la democracia" al "poner en duda" a Correos "a la hora de votar".

"Jamás ha habido un problema de voto por correo en España", ha aseverado el portavoz socialista, que ha señalado que "detrás" de este cuestionamiento del PP y Vox lo que ocurre es que por parte de dichos partidos "están amenazando, señalando, menoscabando la democracia".

Al respecto, Cuenca ha puesto de relieve que quienes "votan por correo" en unas elecciones son "los funcionarios que están de turno ese día en la sanidad, en la educación pública", o los trabajadores de la hostelería; "las personas que tienen un trabajo y que, de forma anticipada, tienen que votar", o porque "están cuidando a sus personas mayores", ha abundado.

"Lo que quieren (PP y Vox) es que la gente no vote", ha aseverado el portavoz del PSOE-A antes de agregar que "lo que es más lamentable" es que por parte de dichos partidos "están poniendo en solfa la democracia".

En este contexto, Cuenca ha considerado que es "el momento de llamar a los andaluces y pedirles que piensen", de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, "si quieren ese modelo que va directamente contra los derechos fundamentales, contra la democracia, contra la libertad, o lo que quieren es vivir mirando a la gente a la cara, atendiendo a los problemas, a sus derechos fundamentales y, sobre todo defendiendo la democracia, que es lo que la ultraderecha está poniendo en juego", según ha sentenciado el dirigente socialista.