Adelante propone que las empresas que operen en Andalucía "paguen el 100% de impuestos" en la comunidad

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención con los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA

HUELVA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha propuesto este lunes una ley de industria que "fomente el pago de impuestos en la comunidad".

"Nuestra propuesta es clara: una ley de industria para que todas las empresas que trabajan en Andalucía, que se levantan con el esfuerzo de los andaluces y andaluzas, paguen sus impuestos al 100% en Andalucía y, si no, no pueden recibir ni un euro de ayudas públicas", ha declarado García en una atención ante los medios en Huelva.

Al hilo de la propuesta, el candidato ha señalado que la empresa Moeve, con centros de producción de hidrógeno verde en Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz), ha recibido 303 millones de ayudas de la Junta de Andalucía para el Valle del Hidrógeno Verde, "sin pagar impuestos en el territorio".

"El consejero delegado de Moeve, cobra al año 7,3 millones de euros y esa empresa paga en Huelva cero euros de impuestos, en Andalucía cero euros de impuestos", ha remarcado.

Por ello, Adelante ha propuesto que estos impuestos "se dediquen a paliar los efectos medioambientales de estos macroproyectos, así como a generar empleo de calidad en Andalucía".

"Además, no se nos olvide, esas empresas y esos beneficios deben repartirse entre la gente que los genera, que son los trabajadores y trabajadoras de Andalucía y, en este caso los onubenses y las onubenses", ha añadido el candidato de Adelante.

García ha intervenido en Huelva para señalar la situación de Andalucía como "tierra extractivista". Un problema cuyo inicio situa el candidato en los planes de estabilización y desarrollo lanzados en los años 60 y 70, "cuyo objetivo era el desarrollo de industrias peligrosas en territorios alejados de los grandes centros urbanos, con acceso portuario, suelo y mano de obra barata y abundante, y menor capacidad de contestación social y ambiental".

En este sentido, el portavoz de Adelante ha asegurado que los casos de empresas "como Moeve, Atlantic Copper y Acerinox Europa son resquicios de estas políticas franquistas que, tras procesos de privatización, continúan beneficiando a multinacionales y dejando pocos beneficios en Andalucía".

"No puede ser que haya industrias enormes en la provincia de Huelva, que se levantan con el esfuerzo de los trabajadores de Huelva, que además tienen su impacto medioambiental y de salud en Huelva, pero sus impuestos estén a miles de kilómetros de aquí", ha remarcado José Ignacio García.

"NUESTRO OBJETIVO ES ECHAR AL PP"

En la atención a los medios, García ha sido preguntado por la última encuesta electoral de GAD3 publicada por ABC que otorga a Adelante Andalucía cuatro escaños en el Parlamento andaluz, el doble de los dos logrados en 2022.

Pese a destacar esta subida, el candidato de la formación ha remarcado que "no están contentos". "Nuestro objetivo es echar Partido Popular y pararle los pies a la extrema derecha y hasta que no consigamos eso, no vamos a estar contentos", ha señalado.

Para ello, García ha apelado a la movilización de los trabajadores. "Si todos los trabajadores, los que sufrimos la sanidad privada, los que sufrimos el precio de la vivienda, si toda esa gente votamos, el 17 de mayo, echamos a las derechas", ha subrayado.

De acuerdo a este sondeo, el PP-A podría igualar los 58 escaños que logró en 2022 o quedarse con 56 ó 57, por encima en todo caso de los necesarios para revalidar su mayoría absoluta.



