El PP califica la visita de Sánchez y Montero como una "oportunidad perdida para comprometerse con Huelva"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, este lunes en rueda de prensa. - PP HUELVA

HUELVA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha lamentado que la visita de Pedro Sánchez haya sido una "oportunidad perdida para hablar de las necesidades de la provincia" y "una ocasión más" en la que, a su juicio, "se ha confirmado el abandono al que el PSOE somete sistemáticamente a esta provincia".

En una nota, el dirigente popular ha señalado que "Pedro Sánchez y María Jesús Montero vinieron con las manos vacías y no abordaron ni una sola de las demandas que tiene Huelva". "Como temíamos su visita se limitó a un acto electoral sin compromisos con las infraestructuras que tiene pendiente el Gobierno", ha añadido.

El presidente provincial ha lamentado que los onubenses "sigan esperando compromisos reales y plazos concretos para el Túnel de San Silvestre, el Canal de Triguero, la presa de Alcolea, o para la llegada de la Alta Velocidad a Huelva, un plan integral para las carreteras estatales, la recuperación de las playas o más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra el narcotráfico".

"Sánchez y Montero no se acordaron absolutamente de nada, ni mencionaron ninguno de los problemas que tiene esta provincia, mientras los socialistas de Huelva lejos de alzar la voz y exigir lo que le corresponde a esta provincia, callaban ante su jefe y las necesidades de los ciudadanos quedan en un segundo plano", ha dicho.

Finalmente, González ha afirmado que la visita de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero a la provincia de Huelva "debería haber sido una oportunidad única para dar la cara, para dar explicaciones, para dar respuesta a las necesidades que tiene esta provincia y ha sido todo lo contrario, una oportunidad perdida".