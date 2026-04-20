El PP califica la visita de Sánchez y Montero como una "oportunidad perdida para comprometerse con Huelva"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, este lunes en rueda de prensa.
El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, este lunes en rueda de prensa. - PP HUELVA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 20 abril 2026 13:54
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HUELVA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha lamentado que la visita de Pedro Sánchez haya sido una "oportunidad perdida para hablar de las necesidades de la provincia" y "una ocasión más" en la que, a su juicio, "se ha confirmado el abandono al que el PSOE somete sistemáticamente a esta provincia".

En una nota, el dirigente popular ha señalado que "Pedro Sánchez y María Jesús Montero vinieron con las manos vacías y no abordaron ni una sola de las demandas que tiene Huelva". "Como temíamos su visita se limitó a un acto electoral sin compromisos con las infraestructuras que tiene pendiente el Gobierno", ha añadido.

El presidente provincial ha lamentado que los onubenses "sigan esperando compromisos reales y plazos concretos para el Túnel de San Silvestre, el Canal de Triguero, la presa de Alcolea, o para la llegada de la Alta Velocidad a Huelva, un plan integral para las carreteras estatales, la recuperación de las playas o más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra el narcotráfico".

"Sánchez y Montero no se acordaron absolutamente de nada, ni mencionaron ninguno de los problemas que tiene esta provincia, mientras los socialistas de Huelva lejos de alzar la voz y exigir lo que le corresponde a esta provincia, callaban ante su jefe y las necesidades de los ciudadanos quedan en un segundo plano", ha dicho.

Finalmente, González ha afirmado que la visita de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero a la provincia de Huelva "debería haber sido una oportunidad única para dar la cara, para dar explicaciones, para dar respuesta a las necesidades que tiene esta provincia y ha sido todo lo contrario, una oportunidad perdida".

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