El PSOE rechaza las ordenanzas fiscales de la Diputación de Córdoba "por subir el agua y la basura un 90% en tres años"

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha expresado este miércoles el rechazo de su grupo a las ordenanzas fiscales de la Corporación provincial anunciadas por el Gobierno de Salvador Fuentes (PP) por "machacar a los ciudadanos de la provincia con una carga fiscal que se traduce en un incremento de las tasas de agua y basura de un 90% en los tres años de gobierno del PP".

Según ha indicado el PSOE en una nota, Morales ha reprochado a Fuentes que, "pese a estar gestionando el mayor presupuesto de la Diputación de toda su historia, con más de 335 millones de euros, los ayuntamientos de la provincia reciben de la Diputación menos dinero que nunca, casi un 40 por ciento menos en 2024 con respecto a las cantidades percibidas en 2022".

En este contexto, el socialista ha recalcado que "los ciudadanos ya están pagando un 60 por ciento más de tasas de agua y basura, cifra que, con las ordenanzas propuestas ahora por el PP, sube hasta un 90%, con oscilaciones de hasta un 30% más en agua y un 18% en basura". "Y encima nos dicen que los déficits en las empresas públicas no se solucionan con estas subidas", ha afeado Morales.

Además, el portavoz del PSOE ha agregado que "para el PP una subida de 20, 25 ó 30 euros más en las facturas parece que no es nada. Es su vara de medir, la de quien vive ajeno a las dificultades de la gente y gobierna sin escuchar y sin empatía".

"Ya está bien de hipocresía. El PP siempre dice cuando está en la oposición que bajará los impuestos y tasas y sin embargo cuando gobierna hace justo lo contrario", ha esgrimido el socialista, que ha avanzado que "el PSOE tiene claro que con su voto no habrá subidas en las ordenanzas".