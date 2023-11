PSOE-A rechaza el Presupuesto de 2024 porque está "dopado", es "restrictivo y ahonda la desigualdad de Andalucía"

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha justificado este jueves su enmienda de totalidad al proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2024 aprobado por el Gobierno del PP-A al entender que "decrece" respecto al anterior, está "dopado", es "restrictivo, provoca contracción económica y ahonda la desigualdad de Andalucía".

Así lo ha manifestado la portavoz de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Grupo Socialista, Alicia Murillo, en su intervención en el debate de totalidad del Presupuesto de 2024 en el Pleno del Parlamento andaluz, que ha comenzado sosteniendo que la que es la ley "más importante del año" no supera "la prueba del algodón", porque "no le sirve a los andaluces", y "no soluciona" cuestiones como que haya "casi cuatro millones de andaluces con problemas en el suministro de agua" o que la comunidad esté a la cabeza en tasa de paro.

La parlamentaria socialista ha acusado además al Gobierno andaluz de "falsear los datos" en el Presupuesto con "mucha contabilidad creativa", tras lo que ha criticado los datos de ejecución presupuestaria de anteriores ejercicios por parte del Gobierno de Moreno, al que ha afeado que "sólo ejecutan las partidas de publicidad y el dinero que le dan a la sanidad privada".

Alicia Murillo ha incidido en acusar al Ejecutivo del PP-A de "generar desigualdad en Andalucía" con unas políticas "injustas" que crean "andaluces de primera y de segunda", así como ha remarcado que el Presupuesto "decrece en términos reales", porque sube menos de lo que lo hace la inflación, según ha criticado.

La representante del PSOE-A ha denunciado además que el Presupuesto es "una chapuza" y "está tuneado, inflado y dopado" con "3.500 millones de euros", según ha abundado para reprochar a continuación que en las cuentas del año que viene "incorporan 1.650 millones de euros de remanente de inversiones que no han ejecutado" por parte de la Junta, así como "709 millones de euros de fondos europeos caducados", que "tendrían que estar ya en el bolsillo de empresas y familias de Andalucía".

"Sin los 3.500 millones de euros de dopaje que le han metido al Presupuesto, éste decrecería un 5%", ha advertido la portavoz socialista para enfatizar a continuación que eso significa "recortar".

Además, ha criticado que las inversiones que proceden de fondos propios de la Junta han disminuido en un 20% en el año 2024 respecto a 2018, último año de gobierno socialista en Andalucía, según ha denunciado Alicia Murillo, que ha puesto de relieve que, por el contrario, las inversiones procedentes del Gobierno de España han aumentado con el Ejecutivo "progresista" de Pedro Sánchez.

Así, ha subrayado que, mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) destinaba "30 euros por andaluz" para inversiones, el de Pedro Sánchez dedica "171 euros" por habitante de esta región, tras lo que ha preguntado a la consejera "dónde está el agravio" del Ejecutivo socialista del que se queja. "¿Eso es discriminación?", ha preguntado a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Alicia Murillo también ha advertido de que el Presupuesto actual, el que se está ejecutando en Andalucía, cuenta con "49.000 millones de euros", algo que ha atribuido a que "durante el año han llegado 3.200 millones de euros más" a la comunidad autónoma, de los que 2.500 han procedido del Gobierno de España y 700 de fondos europeos, según ha detallado.

CRÍTICA A LOS "REGALOS FISCALES INJUSTOS A LAS ÉLITES"

De igual modo, la diputada socialista ha cargado contra los "regalos fiscales injustos" del Gobierno de Moreno, que suponen "la mayor brecha de desigualdad que ahora mismo tiene Andalucía", según ha denunciado antes de criticar que el Ejecutivo del PP-A "ha consolidado 1.170 millones de euros en regalos fiscales a las grandes fortunas", lo que "se traduce en menores recursos para sanidad, educación, dependencia, para jóvenes, para vivienda, para empleo, para fomento empresarial", según ha lamentado antes de aseverar que "no es coherente" que el presidente de la Junta "diga que Andalucía está mal financiada y, al mismo tiempo, haga una política de regalos fiscales a las élites".

La portavoz socialista ha criticado que mientras se aplica esa política fiscal "hay 17.000 jóvenes que siguen sin cobrar el Bono Alquiler, un millón de andaluces en las listas de espera sanitaria", la Junta "sube los precios escolares a las familias" y "retrasa los pagos a las empresas que prestan servicios económicos" y las "ayudas al campo", además de que aplican "un hachazo de 115 millones de euros a la Renta Mínima de Inserción", entre otras cuestiones que ha criticado.

De igual modo, ha preguntado a la consejera "dónde está" en el Presupuesto el dinero suficiente para cumplir los acuerdos alcanzados en materia sanitaria con los sindicatos, teniendo en cuenta que la sanidad pública "se está rompiendo" en Andalucía por "culpa" del Gobierno del PP-A, según ha enfatizado.

También ha afeado al Ejecutivo de Moreno que ponga "una mano para pedir y coger dinero del Gobierno de España" mientras "con la otra hacen recortes en el Presupuesto", y ha advertido de que "las víctimas" de ese comportamiento "son las familias".

LA POLÍTICA DE AGUA DE LA JUNTA "HACE AGUAS"

Alicia Murillo también se ha detenido en criticar la política del Gobierno andaluz en materia de agua, que "hace aguas", según ha criticado haciendo un juego de palabras. Tras ello, ha denunciado que "hay 3,9 millones de andaluces que están sufriendo restricciones menores, cortes de agua, o el agua que tienen no es apta para el consumo" humano, mientras que el Ejecutivo de Moreno actúa con las políticas hídricas como si fueran "el parchís, porque hacen una pero se cuentan veinte", según ha criticado antes de agregar en ese sentido que el presidente de la Junta "nos ha prometido por quinto año consecutivo las mismas obras hidráulicas de interés autonómico".

"Esto no se lo merecen los andaluces, sobre todo quienes sufren problemas de suministro", ha enfatizado la parlamentaria del PSOE-A, que ha afeado además al Gobierno de Moreno la "gran mentira" de decir que "ha movilizado 1.500 millones de euros en materia de agua", cuando "la gran verdad es que desde que gobiernan" los 'populares' en la Junta "se han dejado sin ejecutar 1.342 millones de euros" en este concepto.

Tras subrayar al hilo de ello que "Andalucía se muere de sed ante la incapacidad" del Gobierno de Moreno, ha aludido también a la situación del Parque Nacional de Doñana y ha preguntado a la consejera "dónde están en el Presupuesto" de 2024 "las soluciones para los agricultores" del entorno del espacio natural que promete la Junta. "No están", ha exclamado antes de poner de relieve que, en cambio, el Ejecutivo central "se ha comprometido a mandar 350 millones de euros" para Doñana.

La diputada socialista también ha criticado que, mientras Andalucía es "la última" comunidad "en tasa de paro", la Junta tiene "sin ejecutar un 88% del presupuesto de Formación Profesional", además de que "han transcurrido dos años desde la licitación de los cursos de formación" y "aún hay cursos sin empezar, sin adjudicar y contratos sin firmar".

Alicia Murillo ha concluido criticando al Gobierno del PP-A que se da "mucho golpe de pecho para gritar sobre andalucismo, pero miran hacia otro lado cuando ven que están creando andaluces de primera y andaluces de segunda".