PSOE-A recibe el barómetro Centra esgrimiendo que "la mejor encuesta es las Mareas rosas pidiendo la dimisión de Moreno"

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha asegurado este lunes tras la publicación del barómetro electoral de la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), que sitúa a su partido a 17 puntos del Partido Popular de Andalucía, aunque abre la puerta por primera vez a la pérdida de la mayoría absoluta al situarlo en una horquilla de entre 54 y 56 diputados, que "la mejor encuesta son las Mareas rosas pidiendo la dimisión de Moreno Bonilla explícitamente".

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, ha ahondado sobre esos resultados de celebrarse en estos momentos elecciones al Parlamento de Andalucía para considerar que "no hay barómetro ni hay encuesta que pueda opacar lo que está pasando en la calle y lo que está poniendo de manifiesto la gente".

La también diputada en el Congreso por Córdoba ha considerado que el pronunciamiento del electorado andaluz en el sondeo del Centra revela que "la gente lo que está poniendo de manifiesto es que hasta aquí hemos llegado", de manera que están advirtiendo que "con la salud no se juega".

"Los andaluces y las andaluzas hemos dicho hasta aquí y desde luego seguiremos apoyando a la gente y la gente apoyándonos a nosotros para que María Jesús Montero sea la próxima presidenta de la Junta", ha afirmado Crespín sobre una encuesta que dibuja un retroceso socialista sobre los 30 escaños que logró en las urnas en las elecciones de 2022 por cuanto el trabajo electoral de la fundación Centra le atribuye a los socialistas andaluces entre 26 y 29 parlamentarios.

"Lo primero que hay que poner de manifiesto es que ese barómetro se hizo antes de que viviéramos el esperpento que ha pasado con el cribado del cáncer de mama", ha sostenido de entrada la dirigente socialista, quien ha esgrimido en este sentido que "la mejor encuesta es la calle" por cuanto ha apelado en este sentido a "las 100 firmas que hemos recogido en menos de una hora".

La líder de los socialistas cordobesas ha recabado el testimonio de la población en ese proceso de recogida de firmas para sostener que "la gente habla muy, muy bien de lo mejor que tiene el sistema, que son sus profesionales, sus médicos y sus enfermeros".

Ha advertido que si el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, "ha puesto por delante los toros a las mujeres", en referencia a su presencia este domingo en un evento taurino cuando era la jornada en la que se conmemoraba el Día Mundial del Cáncer de Mama, mientras que en el caso del presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que "Moreno Bonilla lo que ha hecho con el Centra es que quiere es poner por delante los votos a las mujeres".

"Nosotros pensamos en las personas primero y eso es lo que queremos ofrecerles, un buen sistema público de sanidad", ha remachado su reflexión en este sentido.