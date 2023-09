PSOE-A reclama a la Junta de Andalucía que "agilice" los trámites de concesión de pensiones no contributivas

SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento andaluz con la que quiere reclamar a la Junta que "agilice" los trámites de concesión de las pensiones no contributivas en la comunidad autónoma.

Así figura en el texto de dicha iniciativa socialista, consultada por Europa Press y relativa precisamente a la "agilización" de la resolución de pensiones no contributivas en Andalucía.

En concreto, el PSOE-A plantea en esta PNL, por un lado, que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a que, a su vez, emplace a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a "adoptar las medidas necesarias para agilizar los trámites de concesión de las pensiones no contributivas y resolver en un plazo razonable los expedientes tramitados".

En segundo lugar, el Grupo Socialista quiere con esta iniciativa que desde el Parlamento se inste a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, dirigida por Loles López, a "establecer un plan de cobertura de las vacantes de personal existentes en los servicios de tramitación de las pensiones no contributivas en las delegaciones territoriales de la Consejería, de manera que los plazos de resolución sean uniformes y similares en todas las provincias andaluzas".

En la exposición de motivos de esta proposición no de ley, desde el PSOE-A recuerdan que la "gestión administrativa y de resolución" de las pensiones no contributivas "corresponde a las comunidades autónomas", y detallan que, en el caso de Andalucía, a fecha del pasado 31 de mayo de 2023 ascendían a un total de 92.262 las personas que tenían reconocida su pensión no contributiva.

MÁS DE 6.300 EXPEDIENTES PENDIENTES DE RESOLUCIÓN

Con los datos actualizados el mismo día, al cierre del mes de mayo había "un total de 6.344 expedientes pendientes de resolución por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a quien corresponde esta competencia administrativa en Andalucía", según advierte la PNL del PSOE-A, que especifica además que el tiempo medio de tramitación de estas resoluciones se situaba en 225 días, pero "alcanza hasta los 509 días", es decir, "cerca de dos años para las tramitaciones en muchos casos, y de casi un año de espera media".

En esta iniciativa, desde el PSOE-A alertan de situaciones "totalmente injustificadas" en algunas de las provincias andaluzas, como Cádiz, con 2.230 expedientes pendientes de resolución, o Málaga con 1.803, y subrayan que "también necesitan de una solución urgente" provincias como Granada, con 620 expedientes pendientes; Sevilla, con 493, o Córdoba, con 432.

"Le seguirían Almería con 326, Huelva con 305, y Jaén con 145 pensiones pendientes de resolver", abunda la iniciativa del PSOE-A, que para justificar su petición de "agilidad" en la resolución de estas pensiones subraya que el "perfil económico" de las familias que las perciben es "de nivel bajo, ya que tienen limitados los ingresos para acceder a este derecho, y mayoritariamente femenino, ya que, entre las pensiones no contributivas por jubilación, un 66,4% son mujeres entre 70 y 79 años".

"Todo ello, y más allá de una mera justificación legal y administrativa, justifica unos plazos razonables para la resolución de estos expedientes", defiende el PSOE-A en esta iniciativa en la que subraya además que "han sido las asociaciones y entidades de personas mayores, junto a pensionistas y personas afectadas por estos retrasos en la tramitación y resoluciones de estas pensiones no contributivas, quienes han alzado la voz para reclamar mayor agilidad en la resolución y trámites para la percepción de dichas pensiones".