PSOE reclama a la Junta la "paralización" del Plan de Transporte Metropolitano de Granada

GRANADA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Transportes y Movilidad Sostenible del PSOE de Granada, Leandro Martín, ha exigido a la Junta de Andalucía la "paralización" del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada, "aprobado con los votos del Gobierno andaluz y de los alcaldes del PP", puesto que "no soluciona todos los problemas de movilidad" y ha reclamado "una mesa de diálogo real para escuchar a los municipios" antes de su aprobación definitiva.

Junto al alcalde y alcaldesas de Chauchina, La Zubia y Atarfe, Jesús Fernández, Purificación López y Yolanda Fernández, respectivamente, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Fe, Patricia Carrasco; Leandro Martín ha señalado que "dentro del documento se habla de una mesa de diálogo a futuro en un Plan que pretenden que esté terminado en 2030".

"No entendemos cómo se puede pretender hacer una mesa de diálogo a futuro en algo que parece inminente. No queremos una mesa del rodillo que es la mesa del Consorcio Metropolitano de Transporte. Un día después de llegar Moreno Bonilla al gobierno andaluz cambió los estatutos para asegurarse tener el 51 por ciento de los votos y que la voz de los alcaldes y alcaldesas legítimamente elegidos no sirva para nada", ha expuesto.

El socialista ha asegurado que tal y como lo ha planteado la Junta, este plan "no solucionará los problemas de movilidad que tiene la ciudadanía del Área Metropolitana ni mejorará la calidad del aire. Deja fuera las necesidades de la mitad de la población que vive en esta zona y no escucha a los municipios".

"Si aún no salimos de nuestro asombro con la Zona de Bajas Emisiones que plantea el Ayuntamiento de Granada, en la que discrimina no por el tipo de vehículo sino por el lugar de procedencia del mismo para poder entrar o no a la ciudad, ahora vemos como la Junta vuelve a pisotear a la ciudadanía del Área Metropolitana", ha dicho.

Así, ha pedido al Gobierno andaluz del PP que "deje de hacer oídos sordos a las reivindicaciones de la ciudadanía del Cinturón que se desplaza a diario entre los municipios y la capital para trabajar, asistir a los centros educativos y sanitarios o a comprar en el comercio, entre otras cuestiones".

METRO

En ese contexto, ha subrayado que en el plan se contemple el paso del metro por el centro de la capital y "se pretendan enterrar" conexiones que parecían ya hechas como la conexión con Atarfe, la cornisa sur, el cierre del anillo hacia Cúllar Vega y Vegas de Genil o hacia el aeropuerto previo paso por Santa Fe.

"Tenemos claro que la Junta no apuesta por el metro y si lo hace es exclusivamente con fondos procedentes de los Next Generation de Europa y del Gobierno de España. Necesitamos un gobierno andaluz que se crea de verdad la importancia del metro", ha apostillado.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Fe, Patricia Carrasco, ha censurado que el plan "no recoja uno de los grandes baluartes como es el metro y descarte una conexión estratégica e imprescindible como es la del aeropuerto, tan sumamente importante para el desarrollo de Santa Fe, Chauchina y del resto de municipios de nuestra comarca".

Por último, el alcalde de Chauchina, Jesús Fernández, ha expuesto, entre otros asuntos, el "daño" que al sector turístico provoca que el metro no una la capital con el aeropuerto y ha insistido en la importancia de que la Junta establezca un diálogo con todos los alcaldes para llegas a acuerdos".

"La unanimidad respecto a este plan es fundamental porque se trata de articular la movilidad de muchos municipios durante los próximos años", ha dicho para censurar la "incongruencia" de muchos alcaldes del PP que "por lo bajini también muestran su desacuerdo con esta propuesta de la Junta y cuando tienen que votar dejan de lado los intereses de la ciudadanía y se doblegan a los del PP".