PSOE-A replica que la Fiscalía no cierra, sino "reorganiza por provincias" la investigación sobre los cribados de cáncer

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, atiende a los medios en una foto de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha querido subrayar este miércoles que la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía no ha acordado un "cierre procesal" de la investigación sobre los "errores de gestión denunciados" en el programa de detección precoz del cáncer de mama existente en la sanidad andaluza, sino que se ha limitado a "ordenar las actuaciones en esta fase inicial de análisis", y a "reorganizar por provincias" la investigación.

Así lo ha indicado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una nota después de que la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, competente en la investigación de los cargos públicos aforados, haya decidido archivar las denuncias presentadas contra dos exconsejeros de Salud que son actualmente diputados autonómicos --Jesús Aguirre y Catalina García--, así como remitir las diligencias de investigación a las Fiscalías Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde han sido atendidas 16 mujeres que han denunciado por sus casos particulares, para continuar la práctica de las pruebas que correspondan.

De esta manera, la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha criticado que el PP "pretenda hacer ver que no existe" causa judicial sobre los errores de gestión denunciados en el programa de detección precoz del cáncer de mama", y ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a los 'populares' en general que actúen con "respeto y humanidad", porque "estamos hablando de la vida de mujeres andaluzas que tienen un cáncer que se podía haber evitado, y de mujeres que han fallecido".

María Márquez ha considerado que es "indignante" que Moreno y el PP "digan ahora que se archiva y que ya no hay causa judicial, después de abordar esta crisis sanitaria dedicándose a poner de mentirosas y quejicas a mujeres andaluzas que tienen un cáncer de mama que se podía haber cogido a tiempo".

No fue así, según ha abundado la dirigente socialista, porque "falló el cribado de cáncer de mama en Andalucía por culpa de la nefasta gestión de Moreno Bonilla en la Junta".

María Márquez ha censurado que a Moreno y al PP "no les ha bastado con señalar, perseguir y acusar a mujeres perjudicadas por los graves errores en el programa de cribado de cáncer de mama bajo su responsabilidad, sino que ahora también dicen a las afectadas que sus actuaciones ante la justicia a través de la asociación Amama son mentira, y que sus querellas ante la Fiscalía han sido archivadas, cuando en realidad el Ministerio Público sigue su procedimiento en el territorio, en las distintas provincias".

CARGOS PÚBLICOS DENUNCIADOS

En relación con los cargos públicos denunciados, el PSOE-A señala que la información hecha pública por la Fiscalía "constata que en el momento procesal actual no se dan las condiciones necesarias para una atribución penal directa, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre el fondo de los hechos", apostillan desde el PSOE-A.

"Esta apreciación estrictamente provisional no extingue la acción penal ni supone el fin de la investigación, que continúa abierta a través de los procedimientos derivados", han remarcado desde el PSOE-A, partido que ha puesto así de relieve que "la Fiscalía ha acordado la remisión de las diligencias a las fiscalías provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, lo que conlleva la apertura de diligencias de investigación autónomas".

Se trata, por tanto, de "una descentralización de la causa, y no de su archivo", según inciden en aclarar desde el PSOE-A, formación para la que "el objeto de este traslado es claro y jurídicamente relevante", y pasa por "profundizar en la averiguación de los hechos, determinar si los mismos revisten carácter delictivo y, en su caso, identificar a las personas responsables de los fallos detectados en la aplicación de los protocolos de seguimiento del cribado".

El PSOE-A ha destacado, asimismo, que, "tal y como apunta la Fiscalía, la derivación permite centrar la investigación en la existencia de infracciones penales concretas, reconociendo la existencia de hechos concretos que deben ser analizados individualmente, tales como la falta de seguimiento de casos catalogados como no concluyentes o dudosos, deficiencias en la comunicación de resultados o fallos en las bases de datos sanitarias".

"Por tanto, desde una perspectiva jurídica, tanto la eventual responsabilidad penal como la administrativa permanecen bajo examen, y esta reorganización procesal garantiza que cada una de las denuncias reciba una investigación específica orientada a depurar las responsabilidades de los distintos intervinientes en cada caso", agregan desde el PSOE-A, que concluye su comunicado reiterando su "respeto absoluto a la labor del Ministerio Fiscal", y subrayando "la importancia de no trasladar a la ciudadanía interpretaciones jurídicas incorrectas que puedan generar confusión, especialmente en un asunto de máxima sensibilidad social y sanitaria".