PSOE-A replica a Moreno que "quien se tiene que tomar en serio los cribados de cáncer de mama es él"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha replicado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que, "después del drama que estamos viviendo en Andalucía con el cribado del cáncer de mama", quien "se tiene que tomar en serio" este asunto "es él".

Así lo ha manifestado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en un comunicado después del discurso que el presidente de la Junta ha pronunciado al asistir este viernes en Jaén a la inauguración del VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y sus Familias, donde Moreno ha aprovechado para realizar un llamamiento a la población para que se tome "en serio" y participe en los programas de cribado de cáncer de la sanidad andaluza.

María Márquez ha criticado que Moreno "diga ahora que hay que tomarse en serio esta prueba" tras los errores detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad pública andaluza, por lo que ha exigido al presidente "una rectificación inmediata".

La representante socialista ha tachado de "indecente" el comportamiento de Moreno con esas declaraciones, y ha insistido en reclamar al presidente andaluz una "rectificación de manera inmediata".

"Después de perseguir a las mujeres, de acusarlas de mentirosas y de decir que es mentira, que no existe un problema con el cribado del cáncer de mama, ahora dice que hay que tomárselo en serio; esto es indecente, es impresentable", ha comentado la vicesecretaria general de los socialistas andaluces, para quien "tenemos un presidente que sonríe siempre en la cámara, pero que tiene el corazón helado con las mujeres andaluzas".

Previamente, sobre este asunto se ha pronunciado también la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, quien en un comentario en su cuenta en la red social 'X' ha señalado que "las mujeres afectadas por la negligencia de la Junta en el cribado del cáncer de mama merecen respeto y la verdad".

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, también se ha hecho eco de esas declaraciones de Moreno en un comentario en la misma red social en el que ha replicado al presidente de la Junta que por "culpa" de su "gestión criminal hay mujeres con metástasis, que han perdido un pecho o los dos, o que han muerto".