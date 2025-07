El PSOE reprocha a la Diputación de Granada que Moreno "le cobre 9,2 millones" por el edificio del Banco de España

GRANADA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en la Diputación de Granada ha reprochado al equipo de gobierno, del PP, que rechace en pleno su iniciativa para exigir a la Junta la cesión gratuita del edificio del Banco de España y no su venta a la institución provincial, reprochándole que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, "le cobre 9,2 millones" por el inmueble.

Es a su parecer, y según ha informado el PSOE en una nota de prensa, "la peor decisión que ha tomado el presidente Francisco Rodríguez puesto que permite que Moreno Bonilla nos cobre a todas y todos los granadinos por un edificio que ya es nuestro y además lo hace sin ningún consenso político".

El diputado provincial del PSOE Paco Cuenca ha calificado de "vergonzoso" que pague con dinero público un inmueble que el Estado cedió gratuitamente a la Junta. "Es una estafa política con sello de Moreno Bonilla y Francisco Rodríguez, que van a llevar a cabo con recursos esenciales para la provincia y privando a los municipios de inversiones prioritarias", ha denunciado públicamente.

Así, ha proseguido señalando que la Junta ha optado en otras provincias por "ceder gratuitamente" inmuebles similares a ayuntamientos y entidades públicas, lo que demuestra en su opinión "el agravio comparativo" con Granada.

"Una vez más, esta provincia vuelve a ser castigada por el PP de la Junta", ha dicho Cuenca tras advertirle al presidente de la institución, "de que se la están colando. El Gobierno andaluz ha encontrado en usted un cliente perfecto y pretende dar un pelotazo y tomar por tontos a las y los granadinos por tontos, pues nos quieren cobrar, mientras en otras provincias regalan inmuebles".

Además del trato "desigual", Cuenca ha criticado "la incoherencia de fondo de esta operación" y ha esgrimido en esta línea "que no tiene sentido que una Diputación invierta más de nueve millones en un edificio en la capital mientras hay pueblos sin agua potable, sin instalaciones deportivas, con servicios sociales al límite o con problemas de despoblación, entre otros problemas". "A esto se le llama poner la institución al servicio de sus intereses electorales", ha subrayado.

Al hilo, el dirigente socialista ha alertado también de que "no existe, a día de hoy, un proyecto funcional ni dotación presupuestaria para el futuro uso del inmueble, lo que multiplica el riesgo de que el edificio quede infrautilizado".

"Pagan primero por una foto con la alcaldesa de Granada por criterios electorales y ya se verá luego para qué sirve. Es la política del PP de propaganda, electoralista y de desigualdad, ante la cual no nos vamos a callar".

La moción socialista planteaba que se paralice la operación de compraventa, se inicie una negociación institucional para la cesión gratuita --como se ha hecho en otros territorios-- y se destinen los 9,2 millones de euros a un plan extraordinario de inversiones municipales centrado en los pueblos de menos de 20.000 habitantes.

"El PP ha dicho no y ha traicionado a los pueblos. Además, es un no al equilibrio territorial y a un reparto justo de los recursos. Prefieren comprar humo en la capital que atender las necesidades reales del territorio. Es una muestra más de que han abandonado el modelo de provincia cohesionada por uno centrado en titulares vacíos y decisiones políticas que benefician a los suyos", ha concluido Cuenca, que ha incidido en que su grupo no está en contra de que se ponga este edificio público al servicio de la ciudadanía.

PROPUESTAS PARA LA COSTA

Por otra parte, el PSOE ha valorado la unanimidad con la que el pleno de la Diputación ha apoyado sus propuestas para los municipios de la Costa Tropical. En concreto, la moción socialista que pedía medidas para hacer frente a la proliferación del alga asiática y, en paralelo, amortiguar económicamente el esfuerzo que hacen los ayuntamientos para controlar esta especie invasora con fuerte impacto en el medioambiente y en la imagen turística del litoral.

La segunda medida que ha salido adelante es la propuesta al gobierno del PP para que, junto a la Junta, apoye a los agricultores de la Costa Tropical para que eliminen la rafia plástica convencional utilizada en los cultivos bajo invernadero, ya que la nueva normativa impide que los restos vegetales con rafia no biodegradable se entreguen a las plantas de compostaje, lo que compromete gravemente la operatividad del sistema actual de tratamiento de residuos agrícolas.

En este contexto, el PSOE ha destacado su "trabajo constante" en coordinación con alcaldes, colectivos y sectores afectados, el que ha logrado que estos asuntos lleguen al pleno de la Diputación con propuestas comprometidas con el territorio.