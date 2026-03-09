PSOE reprocha a la Junta que no haya "movido ni un ladrillo" en seis años en el CEIP Antonio Machado de Peal de Becerro

El parlamentario socialista Jacinto Viedma. - PSOE JAÉN

PEAL DE BECERRO (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha denunciado la "nefasta gestión" de la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras educativas en la provincia y ha exigido al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que ejecute la obra del CEIP Antonio Machado de Peal de Becerro, que "lleva seis años olvidada por la Junta". "En 2020 la incluyó en el Plan de Infraestructuras Educativas y, desde entonces, todavía no se ha movido ni un solo ladrillo", ha reprochado.

El parlamentario socialista Jacinto Viedma ha recordado, en una visita al centro educativo, que el Ayuntamiento, la comunidad educativa y el PSOE llevan años reclamando a la Junta el cumplimiento de este compromiso. En este tiempo se han presentado diversas iniciativas en el Parlamento, todas ellas "con el voto en contra del PP, que se ha negado a ejecutar las obras de este colegio", y también se han registrado en los dos últimos años enmiendas a los Presupuestos de la Junta "que tampoco han sido aceptadas por el PP". Pese a ello, ha garantizado que "vamos a seguir insistiendo para que esta obra vea por fin la luz".

Viedma ha asegurado que el problema reside en que la Junta "no ejecuta lo que tiene previsto en los Presupuestos". En este sentido, ha subrayado que la Agencia Pública Andaluza de Educación contaba para 2025 con más de 345 millones de euros de inversión prevista, pero "solo ha ejecutado 100 millones, por lo que el 71% del presupuesto ha quedado sin gastar".

Por su parte, el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, ha insistido en que "ya son seis años esperando que se cumpla una promesa que la propia Junta nos hizo" y que, a su juicio, era "de justicia" para el municipio y su alumnado, ya que el colegio se encuentra en una situación "muy decadente".

El proyecto contemplaba la construcción de un nuevo edificio, un gimnasio cubierto, un comedor de gestión propia y la rehabilitación del inmueble que se utiliza actualmente. Para ello se aprobó un presupuesto de 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años. "Seis años después no tenemos absolutamente nada", ha denunciado.

Rodríguez ha asegurado que en la localidad van a seguir "luchando" para que el alumnado pueda recibir una educación "en unas instalaciones dignas, en las mismas condiciones que el resto de Andalucía", al tiempo que ha criticado la "nula comunicación" por parte de la Junta.

En este sentido, ha alertado de que, de manera extraoficial, han tenido conocimiento de que la Junta podría estar planteando un nuevo proyecto en el que "se reduce notablemente la cantidad presupuestada, hasta un 50%, y donde solo se ejecutaría una cuarta parte del proyecto inicial". Ante esta situación, ha subrayado que el Ayuntamiento y la comunidad educativa están dispuestos a sentarse con la Delegación, aunque ha aclarado que defenderán la ejecución del mejor proyecto, "el que cubra más necesidades del alumnado".