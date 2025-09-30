La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios en San Silvestre de Guzmán (Huelva) antes de asistir a la inauguración de la XXII Feria Cinegética y de Productos Naturales. (Foto de archivo). - MIGUEL ÁNGEL JUNQUERA/PSOE-A

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha respaldado este martes una movilización en Sevilla convocada para reivindicar un mejor funcionamiento del sistema de la dependencia en Andalucía, que atienda así los "derechos" del colectivo de personas mayores que necesita hacer uso del mismo.

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del grupo parlamentario, María Márquez, ha acudido a esta movilización convocada en la capital andaluza, en cuyo inicio ha atendido a los medios para subrayar que los socialistas andaluces tienen claro que "una sociedad se mide por cómo trata a sus mayores".

Al hilo, ha defendido que "la gente que lleva toda la vida trabajando, que ha dado lo mejor de sí por criar a sus hijos, por sacar a su familia adelante, por trabajar por una sociedad mejor, que ha cotizado, que ha ofrecido su mejor versión a la sociedad, ahora merece que los que venimos detrás empujando los respetemos, los protejamos y los pongamos en el lugar que merecen, con los derechos y con los servicios que merecen".

En ese punto, la representante del PSOE-A ha lamentado que el actual Gobierno andaluz del PP-A "no está mejorando la calidad de vida de nuestros mayores, sino más bien todo lo contrario", y al respecto ha criticado que el PP de Juanma Moreno "ha votado en contra de todas las medidas que ha aprobado el Gobierno de España para beneficiar la vida de nuestros mayores", de las que "la más evidente" es la subida de las pensiones, que "tanto bien está haciendo a nuestros mayores", según ha remarcado.

En esa línea, ha denunciado que Moreno "no está del lado de las personas mayores", y Andalucía es "la comunidad autónoma de todo el país con la tasa de mortalidad más alta de personas que esperan la dependencia", y donde "más se espera para recibir una prestación de la dependencia", un plazo de hasta "600 días", que son "225 días más que en otras comunidades autónomas", según ha puesto de relieve la representante socialista.

María Márquez ha agregado que "las políticas de derecha y de privatización no son un aliado para proteger a nuestros mayores", como se vio "claramente con el desprecio" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), cuando, en relación a los ancianos que fallecieron en residencias de mayores durante la pandemia de Covid-19, "dijo aquello de que 'da igual, se iban a morir igual'".

Además, ha subrayado que, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy, y Juanma Moreno era secretario de Estado de Servicios Sociales, aquel Ejecutivo "despreció absolutamente la Ley de la Dependencia" y "quitó la cotización de los auxiliares de ayuda a domicilio a la Seguridad Social".

De esta manera, María Márquez ha justificado que los socialistas hacían "lo correcto" respaldando la movilización de este martes, "poniendo en el escaparate las reivindicaciones sociales que hacen los andaluces" desde la premisa de que "los mayores merecen una sociedad mejor" y una "política empática, respetuosa y que garantice" sus "derechos", según ha concluido.