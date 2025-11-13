PSOE-A reta a Sanz a aceptar una comisión de investigación sobre el cribado: "Hasta Mazón se ha sentado en una"

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha retado este jueves al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz (PP-A), a permitir la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre los fallos en los programas de cribado de cáncer para "dar explicaciones" en ella, y le ha remarcado que "hasta" el presidente dimitido de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (PP), "se ha sentado en una", sobre la dana de Valencia.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde el Grupo Socialista ha desplegado una batería de preguntas al consejero de Sanidad reprochándole el "escándalo" del cribado del cáncer de mama y supuestos "recortes" en sanidad, a lo que Antonio Sanz ha respondido acusando a los representantes del PSOE-A de buscar únicamente "bronca".

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Mario Jiménez, ha espetado al consejero que "tiene que resignarse a dar explicaciones", y le ha afeado que le ve "muy macho para arremeter salvajemente y de manera cruel contra las mujeres" de la asociación Amama, de afectadas con cáncer de mama, y le ha retado a "aceptar" que se constituya la comisión de investigación que han solicitado los tres grupos de oposición de izquierda --PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía--, y que se debate este mismo jueves en el Pleno.

"En esa comisión de investigación no podrá hacer los 'numeritos' que usted hace aquí para la 'clac' y para los grandes y pequeños 'hooligans' que tiene usted sentado aquí", le ha espetado el diputado socialista a Sanz, a quien ha insistido en retar que se siente "en una comisión de investigación", a que "dé información" en ella y "permita que comparezcan los altos cargos del PP".

"¿Tiene lo que tiene que tener?", le ha preguntado Jiménez, a lo que el consejero le ha respondido que él no va a "entrar en intervenciones soeces" que le parecen "de muy mal gusto", y le ha reprochado la "situación dramática en la que dejaron la sanidad andaluza" los anteriores gobiernos socialistas.

Previamente, en la misma sesión de control, el parlamentario del PSOE-A Josele Aguilar ha subrayado que "las calles de Andalucía fueron un clamor en defensa de la sanidad pública" el pasado domingo "ante el ataque constante de la gestión del Gobierno de Moreno", y ha preguntado al consejero si desde la Junta van a "atender, de alguna manera, las demandas de las mareas blancas y de las organizaciones sindicales que salieron" a movilizarse.

Sanz le ha respondido que el Gobierno andaluz va a "atender las demandas de los profesionales sanitarios dándole todo el apoyo y mejorando y defendiendo el sistema público de salud de Andalucía, que no se defiende dando gritos", sino "aportando soluciones, tomando medidas, planteando reformas y aumentando el presupuesto en mil millones, como hacemos en el presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo año 2026".

"NUEVA ETAPA" EN SANIDAD

El consejero ha dicho que respeta "todas las movilizaciones siempre", pero le parece "mucho más productivo trabajar en la mesa de diálogo" que él ha "abierto en esta nueva etapa" en la Consejería de Sanidad, "con todos los agentes económicos sociales, incluidos los que estaban en la calle" movilizándose, ha apostillado, para reivindicar en esa línea que la etapa que ha iniciado como titular de Sanidad "está presidida por el diálogo permanente y la escucha constante".

"Podrá haber manifestaciones en la calle o no, pero lo que sí le digo es que vamos a llegar a grandes e importantes acuerdos con todas las centrales sindicales y los representantes de los profesionales sanitarios; a usted le gustará o no, pero así será", ha replicado el consejero.

Aguilar le ha respondido reconociendo que la Junta ha incrementado en "un 65%" lo que presupuesta para Sanidad en relación al último Presupuesto aprobado en año de gobierno socialista, pero ha afeado al consejero que "las derivaciones a la sanidad privada" han aumentado en "un 72%", y el Gobierno de Moreno "ha derivado 4.600 millones de euros a la sanidad privada con la excusa de mejorar la lista de espera", cuando eso no ha sucedido y "hoy hay 54.000 andaluces más en la lista de espera quirúrgica, y 157.000 más en la de especialistas", según "datos oficiales", ha remarcado.

NUEVO VICECONSEJERO

El parlamentario socialista también le ha afeado el nombramiento de Nicolás Navarro como viceconsejero de Sanidad, y un supuesto "plan" por parte del Gobierno del PP-A para convertir el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y Asisa en "vasos comunicantes", y ha concluido avisándole de que el Grupo Socialista "no va a parar de seguir denunciando el maltrato" que reprocha al Ejecutivo de Moreno en relación a "la sanidad pública andaluza", y sobre "cómo están sistemáticamente derivando fondos a la sanidad privada".

Sanz le ha replicado pidiéndole que se deje "de historias", y defendiendo que la inversión en sanidad alcanza ya "el siete por ciento del PIB" andaluz, algo que "nunca se había conseguido" en la época de gobierno socialista, así como ha reivindicado que "por primera vez" Andalucía supera "la media nacional de gasto sanitario por habitante".

EL "ESCÁNDALO" DE LOS CRIBADOS

"Se puede apostar por lo público con hechos, y se puede estar en la calle montando la bronca y encabezando manifestaciones", le ha espetado el consejero al Grupo Socialista, quien, a través de su diputada Irene García, le ha afeado el "escándalo" del programa de cribado del cáncer de mama en la sanidad andaluza para reprocharle que, "casi dos meses" después de empezar a hablarse de él, "seguimos con las mismas preguntas" sin responder, y por parte del Gobierno andaluz "ha faltado gestión, pero también humanidad y decencia, porque han puesto en riesgo la vida de muchas mujeres", ha aseverado.

En ese punto, ha emplazado al consejero a que el PP-A acepte la referida comisión de investigación en el Parlamento, y le ha remarcado que "todavía hay muchas preguntas en el aire" pendientes de respuesta.

La representante del PSOE-A ha emplazado también al consejero a pedir "disculpas" por la "vergonzosa campaña de difamación que ha puesto en marcha" para "acosar, violentar a unas mujeres cuyo único delito ha sido denunciar el calvario que ustedes escondieron y que han pretendido tapar", le ha espetado.

En medio de un bronco debate, con llamamientos al orden de la vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Mestre (PP-A) --en ese momento en funciones de presidenta-- a diputados del Grupo Socialista, Antonio Sanz ha acusado a los representantes del PSOE-A de no importarles "los datos" que él "dé sobre las mujeres que están siendo tratadas en este momento por los cribados de cáncer de mama", sino que "lo que les gusta es el fango y la bronca".

Dicho esto, ha aseverado que ya se ha "llamado a todas las mujeres" afectadas, un total de "2.317", de las que "más del 90% pertenecen a Sevilla", y "hoy se están haciendo las pruebas" pendientes, de modo que "se va a cumplir con el objetivo del 30 de noviembre" como fecha límite para que se hayan completado esas pruebas, según ha agregado antes de subrayar que el Gobierno andaluz trabaja "para que nunca más vuelva a ocurrir" lo sucedido.

Seguidamente, el consejero ha tenido que responder también a las críticas del portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Recio, que le ha acusado de tener como "misión" de consejero de Sanidad "única y exclusivamente" la de "tapar" y "poner una losa" sobre lo sucedido, y le ha insistido en emplazar a que el PP-A apoye la creación de la referida comisión de investigación, mientras que Sanz le ha respondido que "la plantilla estructural del Servicio Andaluz de Salud ha crecido en el 2025 un 3,4%", por lo que "no hay ningún tipo de reducción de plantilla", ha aseverado.