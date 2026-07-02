El PSOE-A reúne a su Comité Director un día después del pacto PP-Vox para investir a Moreno

Archivo - La secretaria general del PSOE andaluz María Jesús Montero en el último Comité Director del partido. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A que lidera María Jesús Montero reúne a su Comité Director --máximo órgano del partido entre congresos-- este viernes 3 de julio en Dos Hermanas (Sevilla), un día después de la investidura como presidente de la Junta de Juanma Moreno tras su acuerdo con Vox.

Está previsto que el encuentro aborde el calendario que seguirá la formación para conformar las candidaturas con las que concurrirá a las elecciones municipales previstas para mayo de 2027.

De esta manera, la reunión del Comité Director se celebra una semana después de la cita del Comité Federal del PSOE --que a su vez es también el máximo órgano del partido a nivel nacional entre congresos-- el pasado sábado, 27 de junio, en Madrid.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, este calendario a los secretarios de Organización territoriales, que afecta a las federaciones autonómicas, a los municipios de más de 20.000 habitantes así como los cabildos, consells insulares y juntas generales de Euskadi.

Por primera vez, según destacaron desde el PSOE, constará de "tres ventanas voluntarias": julio, septiembre y noviembre, de manera que cada territorio pueda concurrir en la que prefiera.

La primera de ellas se abrió el 29 de junio, solo dos días después del Comité Federal, y la votación se celebrará el 19 de julio. De este modo, entre el 29 de junio y el 1 de julio se establece el plazo para comunicar qué municipios y comunidades autónomas concurren a esta primera opción.

Fuentes del PSOE-A consultadas por Europa Press hace unas semanas explicaron que en la dirección de la federación andaluza se inclinaban por la 'ventana' de septiembre para conformar sus candidaturas, si bien será el Comité Director, el que deberá ratificar o no esa opción.

En los municipios donde el PSOE tiene la alcaldía, solo se podrán celebrar primarias si lo solicita más de un 50% de los militantes y "con la autorización de la Comisión Federal de Listas".

En el caso de Andalucía, el PSOE-A gobierna en el mandato actual una única capital de provincia, que es Jaén, con Julio Millán al frente de la alcaldía, mientras que entre las ciudades más pobladas que son capitales gobierna Dos Hermanas, un tradicional bastión socialista que servirá precisamente de sede de la reunión del Comité Director previsto para el 3 de julio.

El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, es además actualmente el secretario de Organización del PSOE-A, cargo al que accedió en el Congreso Regional que el partido celebró en Armilla (Granada) en febrero de 2025, y que sirvió para ratificar el liderazgo de María Jesús Montero al frente del partido como secretaria general en sustitución de Juan Espadas.

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTOR TRAS LAS ELECCIONES ANDALUZAS

Por otro lado, esta reunión del Comité Director será la primera que se celebra tras las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, en las que el PSOE-A cosechó su peor resultado en número de escaños en una cita con las urnas de esas características, ya que tuvo que conformarse con 28 diputados en el Parlamento, dos menos de los 30 que consiguió en 2022 la candidatura que entonces lideró Juan Espadas, y que en aquel momento había constituido su cifra más baja de parlamentarios.

Desde la dirección de la federación socialista andaluza ya apuntaron tras dichos comicios que en la siguiente reunión que se celebrara de su Comité Director se analizaría el resultado de estas elecciones.

Asimismo, el Comité tiene lugar un día después de la investidura de Juanma Moremo como presidente de la Junta. Minutos antes de la votación, calificaba de "vergonzoso" que el Parlamento andaluz afrontara la segunda votación para la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta sin "conocer los detalles" del pacto que ha cerrado con Vox y que permite que "por primera vez entre la ultraderecha después de la dictadura en un gobierno en Andalucía".

"Es doblemente vergonzante porque ha sido llevado con oscuridad, ya no sólo es que no le hayan puesto luz y taquígrafos es que ni un triste candil para que pudiéramos ahora poder analizar las que parece que son más de mil medidas que pueden acompañar este acuerdo y posteriormente porque esta mañana el propio señor Feijóo nos anunció que ya se había producido el acuerdo", espetaba Montero.