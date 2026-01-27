PSOE-A sitúa a Montero como "pieza fundamental" en "datos excelentes" de Andalucía en la EPA "a pesar" de Moreno

El portavoz de la Ejecutiva Regional del PSOE-A, Paco Cuenca, este martes en rueda de prensa. - PSOE-A

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha analizado este martes los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025 y del ejercicio en su conjunto, que en el caso de Andalucía ha supuesto la reducción de casi 30.000 parados (29.900), para sostener que "España y Andalucía avanzan gracias a las políticas progresistas de Pedro Sánchez y María Jesús Montero", a quien ha calificado de "pieza fundamental para el desarrollo del empleo y la economía".

Ha señalado como "motivo de orgullo para los socialistas andaluces" que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz sea "la política responsable, la líder, la pieza clave" en ese descenso anual del paro, en palabras del portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional socialista, Paco Cuenca.

Las loas a Montero las ha contrapuesto Cuenca a la figura del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre quien ha criticado que son "a pesar de Moreno Bonilla", de quien ha augurado que en esta jornada "va a aparecer poniéndose el pin de unos datos de creación de empleo que son magníficos", mientras ha señalado al presidente andaluz como "responsable de algunos datos que son de su competencia" y, consecuentemente, le ha instado a que "asuma sus competencias".

Ha esgrimido el argumento de que Moreno "tiene mucho por hacer en Andalucía", entre ello, el hecho de que sigan 622.800 personas que siguen en paro, y que la región tenga "una de las tasas de paro más altas de España", solo superada por Ceuta y Melilla, o que la tasa de paro juvenil esté por encima del 30%, para recordar aquí que "la responsabilidad de las políticas activas de empleo depende del Gobierno andaluz", o que "la modernización productiva es competencia de la Junta de Andalucía".

"Andalucía mejora porque España avanza", ha proclamado el representante socialista, quien ha considerado que el Gobierno andaluz "no tienen proyecto" y por ello "necesitamos una política ambiciosa de modernización del tejido productivo", por lo que ha insistido en el argumento de que "hoy se crea empleo en Andalucía porque España tiene un gobierno que gobierna", mientras que "Moreno Bonilla está dedicado al marketing y la propaganda".

El representante socialista ha remarcado que el dato de paro, según la EPA que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), de 622.800 parados en el último trimestre de 2025 y una tasa de paro del 14,66%, se trata de "datos históricos", al tiempo que ha subrayado que "crece el empleo y de calidad", por cuanto ha reivindicado aquí que hay 55.000 andaluces que "han pasado a tener contratos indefinido".

Estos datos andaluces los ha vinculado a "decisiones correctas" entre las que ha señalado la reforma laboral "impulsada por el Gobierno de España", además de presumir que el progreso del mercado de trabajo "tiene que ver con la subida del SMI".