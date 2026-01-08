PSOE-A subraya que el archivo de Antifraude sobre el "chiringuito" de Soto viene con el director elegido por PP y Vox

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, en una foto de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha llamado la atención este jueves acerca de que la decisión de la Oficina Andaluza Antifraude de archivar el expediente que había abierto contra el "chiringuito" vinculado al cantante José Manuel Soto se ha adoptado con la dirección de la oficina elegida en el Parlamento con los votos a favor de PP-A y Vox.

Así lo ha puesto de relieve el diputado socialista en un audio remitido a los medios de comunicación tras conocerse este pasado miércoles la decisión de la Oficina Andaluza Antifraude de "archivar" un expediente que había iniciado por "presuntas irregularidades" en la adjudicación, por parte de la Junta de Andalucía, de un "contrato menor" a la empresa 'Caminos de Andalucía, S.L.", para impulsar el proyecto conocido como 'Senderos del Rocío' para promocionar la peregrinación a la aldea almonteña de El Rocío tomando como referencia el Camino de Santiago de Compostela.

El archivo de este expediente se ha acordado por parte de la Oficina Antifraude después de que, "por parte de la Junta de Andalucía", se hayan "iniciado las actuaciones para la revisión de oficio del expediente de contratación" en cuestión, "con vistas a determinar si procede la declaración de nulidad de pleno derecho" prevista en el articulado de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, detallaba el acuerdo de la citada Oficina dirigida por Francisco de Paula Sánchez Zamorano, que fue elegido para dicha responsabilidad en el Parlamento el pasado mes de julio con los votos de PP-A y Vox.

Mario Jiménez ha remarcado que el expediente que ahora archiva la Oficina Antifraude se abrió al "detectar" dicho organismo "vicios de nulidad en esa subvención que se le dio en su día" a José Manuel Soto "para poner en marcha un proyecto que a todas luces no era nada más que un chiringuito que se ponía en marcha sin ningún expediente, sin ningún proyecto que lo respaldara, y sin cumplir mínimamente con los requisitos de publicidad, de concurrencia para que cualquier ciudadano o empresa pudiera presentarse" al mismo, ha agregado.

El representante del PSOE-A ha subrayado además que "toda esta polémica surge porque el propio" presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "confiesa que le ha dado la subvención al señor (José Manuel) Soto fundamentado en la pasión y en la mirada" del cantante, "y no en un expediente administrativo que de verdad respaldara esa iniciativa", ha apostillado Mario Jiménez.

En ese punto, el diputado socialista ha puesto de relieve que el expediente en cuestión se inició en el seno de la Oficina Antifraude "con una dirección anterior que percibió vicios de nulidad", y ahora "se culmina con otro presidente elegido recientemente con los votos de la derecha y la extrema derecha del Parlamento de Andalucía", y con lo que se "ha exonerado de ningún tipo de responsabilidad" a José Manuel Soto, según ha considerado.

Mario Jiménez ha saludado, no obstante, que, "afortunadamente, la denuncia que se tuvo en su momento permitió poner el foco en lo que no era nada más que un 'chiringuito' sin ningún fundamento, sin ningún proyecto serio que lo respaldara, en el que se destinaba fondos públicos a un destino que no tenía ningún sentido ni ningún respaldo administrativo que lo fundamentara, y que se llegó a plantear sin ni siquiera tener en cuenta la opinión, nada más y nada menos, que del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) en su momento", según ha concluido censurando el representante socialista.