PSOE tacha de "estafa" el presupuesto de Granada, "sostenido por las multas" de la Zona de Bajas Emisiones

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz. - PSOE

GRANADA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha justificado el voto en contra de su formación al expediente de presupuestos para 2026 en que estas cuentas son "estafa social" que se sustenta en una "voracidad recaudatoria sin precedentes".

Ruz ha señalado que las cifras "reales" de la gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) son "escandalosas" y "demuestran que la medida no busca mejorar el aire sino sanear un presupuesto 'kamikaze' a costa del bolsillo de los ciudadanos".

La socialista se ha hecho eco de los datos aportados por el propio equipo de gobierno a una pregunta escrita de los socialistas en el pleno, donde "ha quedado al descubierto que en los primeros dos meses de funcionamiento, el Ayuntamiento ha interpuesto 5.380 denuncias del mes de octubre y otras 6.292 del mes de noviembre".

Según ha dicho, estas cifras suponen que, en apenas dos meses, el equipo de gobierno del Partido Popular ha tramitado más de 11.600 sanciones y teniendo en cuenta que la multa es de 200 euros, o 100 euros por pronto pago, Ruz ha denunciado que la alcaldesa pretende recaudar más de 1,2 millones de euros "tan sólo en un periodo de solo sesenta días".

Para la portavoz, esto evidencia que el Ayuntamiento está "utilizando la ZBE como un auténtico cajero automático para cuadrar un presupuesto que, de otro modo, sería insostenible".

Ruz ha criticado que Carazo "haya convertido la contaminación en un negocio redondo para tapar los agujeros de su gestión económica", rechazando además todas las alegaciones de la oposición que pedían que ese dinero revirtiera directamente en mejoras medioambientales para los barrios.

En su intervención, Ruz ha contrastado que mientras se "dispara la recaudación por sanciones y aumenta la partida destinada a la propaganda y autobombo de la alcaldesa, las cuentas no recogen la creación de las plazas necesarias para el área de Servicios Sociales".

"Esta decisión política mantiene el colapso en la ayuda a domicilio y en la tramitación de la Dependencia, provocando que las ayudas de otras administraciones no lleguen a tiempo a las familias por falta de manos para gestionar los expedientes, algo que el PSOE considera un desprecio absoluto a los granadinos que peor lo están pasando".

Para concluir, Ruz ha advertido que estos presupuestos "nacen con un déficit estructural que solo se maquilla gracias a las aportaciones del Estado y a este impuesto encubierto de las multas de tráfico".

La portavoz ha insistido en que, "sin la buena marcha de la economía nacional y sin meter la mano en el bolsillo de los conductores de forma masiva, la gestión de Carazo habría generado una deuda de casi 40 millones de euros en dos años, resucitando los peores tiempos de la etapa de Torres Hurtado".