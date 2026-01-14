El PSOE tilda de "fracaso político" del PP la retirada del Presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2026

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. - PSOE

CÓRDOBA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha calificado este miércoles de "fracaso político" la "retirada del orden del día de la comisión de Economía y Hacienda del expediente de aprobación del Presupuesto de la Diputación para el año 2026, una decisión que evidencia", a juicio de los socialistas, "la falta de liderazgo, diálogo y capacidad de acuerdo del presidente, Salvador Fuentes (PP)".

Según ha indicado el PSOE en una nota, Morales ha expresado que "tras haber realizado diversas presentaciones públicas del proyecto presupuestario en distintos puntos de la provincia, acompañado por los diputados de su equipo de gobierno, el Ejecutivo del PP ha optado finalmente por retirar el expediente, impidiendo al resto de grupos políticos tanto el debate como la votación del mismo".

"Lo que hemos visto estas semanas ha sido una operación de propaganda, no un proceso serio de negociación. Fuentes ha estado vendiendo un presupuesto que sabía que no tenía apoyos suficientes", ha señalado el portavoz socialista en la institución provincial.

Igualmente, Morales ha señalado que, "durante todo el proceso", ha solicitado "reiteradamente al equipo de Gobierno diálogo, negociación real y que los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, fueran el eje central de la política de la Diputación". Sin embargo, ha asegurado el portavoz, "no ha habido ni una sola respuesta ni un solo gesto en esa dirección. Se ha despreciado a la oposición y, con ello, a buena parte de la provincia".

Para el Grupo Socialista, "la retirada del presupuesto supone una espantada política en toda regla y una pérdida de tiempo para la institución y para los municipios que esperan soluciones, inversiones y planificación".

En este contexto, Esteban Morales ha afirmado que "un presidente que no es capaz de construir una mayoría ni de consensuar un presupuesto no está ejerciendo su responsabilidad. Córdoba necesita una Diputación que dialogue, que escuche y que gobierne para los ayuntamientos, no para la propaganda".

Por todo ello, el Grupo Socialista ha exigido al Gobierno del Partido Popular que "abandone la confrontación y se siente a negociar un presupuesto útil, consensuado y al servicio de la provincia".