PSOE y UGT de Jaén denuncian el estado de colegios e institutos de la provincia por la "nefasta" gestión de la Junta

Responsables de UGT y PSOE en Jaén en la reunión. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y el sindicato UGT de Jaén han denunciado el estado de muchos colegios e institutos de la provincia por la "nefasta" gestión de la Junta de Andalucía y el "incumplimiento" del Plan de Infraestructuras Educativas, que "en 2025 se dejó más de un 70 por ciento sin ejecutar".

Así lo ha indicado el parlamentario autonómico Jacinto Viedma, tras la reunión que ha mantenido este martes con la secretaria de Enseñanza de Servicios Públicos del sindicato, Esperanza Mimbrera.

Viedma, que ha estado acompañado por los también parlamentarios Víctor Torres y Mercedes Gámez, ha aludido al IES Cástulo, de Linares, cerrado como consecuencia de los efectos del temporal.

No obstante, ha hecho una matización: "Las inclemencias meteorológicas no se pueden evitar, pero si la Junta hubiera actuado en este IES en 2022, cuando había una inversión de 500.000 euros, posiblemente se hubieran aminorado los efectos y el alumnado no tendría que haber sido ubicado en otros centros", ha dicho.

Al hilo, ha lamentado que muchos centros de la provincia son "víctimas de los incumplimientos" del Plan de Infraestructuras de la Junta y citado como ejemplo la "situación complicada" de colegios en Torreblascopedro, Peal de Becerro, Mengíbar, Beas de Segura o La Carolina, según ha informado el PSOE jiennense.

"En 2025, la Agencia Pública Andaluza de Educación tenía 345 millones de euros y a 30 de noviembre solamente había ejecutado 100 millones; es decir, un 71 por ciento sin ejecutar a un mes de terminar el año", ha reprochado.

Igualmente, Viedma ha calificado de "desastre" la situación de los maestros de audición y lenguaje, PTIS y pedagogía terapéutica, por lo que ha anunciado iniciativas en el Parlamento para intentar paliarla. Al respecto, ha explicado que, "en Audición y Lenguaje tienen un ratio de 40-60 alumnos y tienen que desplazarse a 4-6 centros educativos, lo que repercute en la atención que se está prestando".

Por su parte, la secretaria de Enseñanza de Servicios Públicos UGT Jaén, Esperanza Mimbrera, ha incidido en la "nefasta planificación" de la Consejería de Desarrollo Educativo. Ha agregado que se detectan "muchas necesidades en los centros públicos de la provincia", necesidades que "son estructurales" y que ahora "se están agravando aún más por la lluvia".

Se ha referido al colegio Antonio Machado, de Peal de Becerro, y a los colegios Manuel de la Chica y José Plata, de Mengíbar, "con obras concedidas hace años y que no se están haciendo efectivas".

También ha puesto de relieve las dificultades en las plantillas, con una necesidad de aumentar el personal sobre todo en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. "No se está proporcionando una atención adecuada para el alumnado", ha avisado.

La representante de Educación Pública de UGT-Jaén, Adela Pérez, ha recalcado, además, "la necesidad urgente de dotar a los centros de aulas temporales de inmersión lingüística", porque cada vez llegan más alumnos inmigrantes "y no están siendo atendidos".

"Un docente llega a principios de mes, deja una fotocopia y que el tutor docente sea el que se encargue de impartir esa clase sin tener los recursos necesarios ni materiales ni humanos", ha comentado.